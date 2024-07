Bianca Heinicke wagt Mega-Veränderung! So sieht die Influencerin nicht mehr aus

Samt rotem Blazer erstrahlt die Zweifach-Mama aktuell freudestrahlend auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Bianca Heinicke

In der Kommentarspalte des Beitrags, in dem die zweifache Familienmama in rotem Blazer verträumt und lasziv in die Kamera schaut, sammeln sich binnen weniger Minuten die ersten Lobeshymnen auf die neue Haarpracht.

Tatsächlich muss man zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich bei ihr um eine der erfolgreichsten YouTuberinnen des Landes handelt.

Erst vor zwei Jahren tauchte "Bibi" nach der Trennung von "Julienco" von der Bildfläche ab, genoss hinter den Kulissen die traute Zweisamkeit mit Neu-Liebe Timothy Hill (29).

Inzwischen zeigt sich die Mama von Lio (5) und Emily (4) immer regelmäßiger auf Instagram und hat sich die Themen Achtsamkeit, Selbstliebe und Persönlichkeitsentwicklung auf die Fahne geschrieben.