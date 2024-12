Bianca Heinicke spricht Klartext im TV: So dreckig ging es ihr wirklich!

Köln - In einem ausgiebigen Talk mit Moderator Steffen Hallaschka (53) hat Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke (31) bei "Stern TV" erstmals über die Erlebnisse kurz vor ihrer Auszeit gesprochen.

Hinter den Kulissen der RTL-Show hatte die Influencerin (31) ihrer Community ein paar Inhalte aus der Sendung verraten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Bianca Heinicke

Das Leben der YouTuberin kannte bis vor knapp zwei Jahren nur einen Erfolg nach dem nächsten - plötzlich wurde alles auf null gestellt!

Innerhalb kürzester Zeit brach die Welt der Kölnerin wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Nicht nur die Fans hatten einen Anteil daran - auch die für einige schockierende Trennung von Ex Julian Claßen (31).

"Ich habe so viele verrückte Situationen gehabt, wo ich aus Kaufhäusern rausgeschmissen worden bin - obwohl ich da privat war. Weil mich jemand erkannt hat, der hat geschrien und dann haben mich mehr erkannt, dann sind mehr Leute gekommen und am Ende hatte ich eine Traube von ein paar Hundert Leuten um mich stehen", erinnert sie sich an eine der dunkelsten Schattenseiten des Ruhms.

Nur kurz danach zog die Zweifach-Mama eigenen Aussagen zufolge den Schlussstrich, musste sich von heute auf morgen von der Bildfläche verabschieden. "Da war ich körperlich und emotional wirklich an einem Tiefpunkt."