Fans aus dem Häuschen: "Bibi" Heinicke macht Beziehung zu Timothy offiziell!

Das sieht nach Liebe aus: Bianca Heinicke (31) und ihr früherer Manager Timothy Hill (29) machten jetzt ihre Beziehung öffentlich. © Screenshot/Instagram/biancaheinicke

Knutschend und mit Herz-Emoji, dafür sonst ohne weiteren Kommentar hat die 31-Jährige mehrere Fotos mit ihrem "Neuen" hochgeladen.

Darunter gab es eine regelrechte Explosion an Glückwünschen von ihren Fans. "Ganz viel Liebe für euch" schreibt eine Userin etwa. Eine andere: "Dieses ehrliche, echte Lachen an dir hab ich so vermisst."

Spekulationen, dass Bibi und Timothy ein Paar sind, hatte es bereits seit zwei Jahren gegeben. Doch bisher hatten die beiden darauf verzichtet, sich gemeinsam im Netz zu zeigen. Bis jetzt!