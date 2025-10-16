"Im anderen Extrem": So denkt die Familie von Bianca Heinicke über die Internet-Bekanntheit

Köln - Bianca Heinicke (32) begeisterte mit ihrem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" früher die Massen. Inzwischen hat sie einen Wandel vollzogen und lebt ein neues Leben - ganz zur Verwunderung ihrer Mitmenschen.

Bianca Heinicke (32) ist inzwischen mit Timothy Hill (30) zusammen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es waren zwei Extreme: Die extreme Social-Media-Welt, die oft oberflächlicher oder materialistischer ist, jetzt ist sie im anderen Extrem", erklärt Rafael Neugart (29) in einem Gespräch mit "BILD".

Hintergrund: Mittlerweile achtet "Bibi" nicht mehr auf Schminke und Konsum, sondern setzt auf Natur und Achtsamkeit.

Und der 29-Jährige muss wissen, wovon er redet: Er ist der Cousin der einstigen Internet-Bekanntheit und zudem auch der beste Freund ihres Ex-Mannes Julian "Julienco" Claßen (32).

Auch dessen Schwester, Bianca Schmitt (45), kennt die beiden aus dem Effeff. "Wir hätten das in dem Ausmaß nicht erwartet", gesteht sie über den Wandel ihrer Namensvetterin.

"Bibi" und "Julienco" waren von 2009 bis 2022 zusammen und von 2018 bis 2024 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden die Kinder Lio (7) und Emily (5).

Auch deshalb sei die Trennung des Paares für Rafael und Bianca nicht ganz so einfach gewesen.