"Im anderen Extrem": So denkt die Familie von Bianca Heinicke über die Internet-Bekanntheit
Köln - Bianca Heinicke (32) begeisterte mit ihrem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" früher die Massen. Inzwischen hat sie einen Wandel vollzogen und lebt ein neues Leben - ganz zur Verwunderung ihrer Mitmenschen.
"Es waren zwei Extreme: Die extreme Social-Media-Welt, die oft oberflächlicher oder materialistischer ist, jetzt ist sie im anderen Extrem", erklärt Rafael Neugart (29) in einem Gespräch mit "BILD".
Hintergrund: Mittlerweile achtet "Bibi" nicht mehr auf Schminke und Konsum, sondern setzt auf Natur und Achtsamkeit.
Und der 29-Jährige muss wissen, wovon er redet: Er ist der Cousin der einstigen Internet-Bekanntheit und zudem auch der beste Freund ihres Ex-Mannes Julian "Julienco" Claßen (32).
Auch dessen Schwester, Bianca Schmitt (45), kennt die beiden aus dem Effeff. "Wir hätten das in dem Ausmaß nicht erwartet", gesteht sie über den Wandel ihrer Namensvetterin.
"Bibi" und "Julienco" waren von 2009 bis 2022 zusammen und von 2018 bis 2024 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden die Kinder Lio (7) und Emily (5).
Auch deshalb sei die Trennung des Paares für Rafael und Bianca nicht ganz so einfach gewesen.
Trennung von Bianca Heinicke und Julian Claßen: Rafael Neugart stand zwischen den Stühlen
"Anfangs stand ich natürlich zwischen zwei Stühlen: Julian ist mein allerbester Freund, Bibi meine Cousine. Zum Glück haben sie alles sehr gut geregelt", räumt Rafael ein.
Mittlerweile ist er der Öffentlichkeit als "Onkel Rafi" bekannt geworden, denn er kümmert sich häufig um die beiden Kinder von Julian und Bianca. "Sie sind meine zweite Familie und wir verbringen fast jeden Tag zusammen", macht er deutlich.
Zuletzt, an Lios Geburtstag, seien alle zusammen in den Affenpark gefahren. Trotz der Trennung habe man immer noch Abenteuer, die man gemeinsam erlebe, wie Rafael erklärt. Und auch die Stimmung sei ausgelassen und entspannt, wie Bianca ergänzt.
Nichtsdestotrotz ist man in der Familie über "Bibis" Wandel verwundert. Ihr Ex-Mann sei hingegen der Alte geblieben.
"Er ist albern, lustig und spielt mit den Kindern auf Augenhöhe", verrät Rafael abschließend.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa