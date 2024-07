Nach Typveränderung: Diesen Schritt will Bianca Heinicke ab sofort gehen!

Sehr zur Freude ihrer mehr als acht Millionen Fans nahm die Kölnerin am Donnerstagvormittag in gewohnter Manier und wie zu alten YouTube-Zeiten vor der Kamera Platz.

Vor sechs Jahren war "Bibi" beim YouTube-Jahresrückblick zu Gast. © Christoph Soeder/dpa

Ohnehin erstrahlt "Bibi" seit ihrer Rückkehr in den sozialen Netzwerken nach zwei Jahren Abstinenz in neuem Glanz.

Wo früher noch Platz für Schmink-Tutorials und Couple-Pranks mit "Julienco" war, stehen heute Themen wie Freiheit, Persönlichkeitsentwicklung und ein selbstbestimmtes Leben auf der Tagesordnung.

"Rasieren ist daher ein sehr gutes Beispiel dafür, um sein eigenes Denken und Handeln enorm zu hinterfragen", machte "Bibisbeautypalace" deutlich.

Künftig will die 31-Jährige also auf die Rasur unter den Armen, im Intimbereich sowie ihren Unterarmen verzichten. Ihre Community soll es ihr parallel gleichtun und sich ebenfalls auf das Experiment einlassen.

"Befreie dich mit diesem Experiment und erweitere deine Sicht aufs Leben. (...) Wenn wir als Community gemeinsam so einen Schritt wagen, werden wir uns gegenseitig so eine Kraft und so einen Mut schenken. Wer weiß, was darauf alles wachsen kann."