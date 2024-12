Rolle rückwärts nach Namenswechsel! Jetzt will Bianca Heinicke doch wieder Bibi sein

Seit ihrem Comeback im April präsentiert sich die Influencerin mit Freund Timothy deutlich natürlicher als früher. © Instagram/biancaheinicke (Screenshot)

Nun aber die Rolle rückwärts! Grund für ihr erneutes Umdenken seien ihre Fans gewesen, die Bianca trotz ihrer Typveränderung die Treue hielten.

"Eines Tages bemerkte ich, als mich Leute auf der Straße erkannten und ansprachen, dass sie mit mir - Bianca - sprachen über 'Bibi' in der dritten Person und der Vergangenheitsform", erzählt die zweifache Mama.

Dadurch habe es irgendwann bei ihr einfach "Klick" gemacht und sie habe verstehen können, "was mir und den Menschen die ganze Zeit im Weg gestanden hat", meint die gebürtige Kölnerin und führt aus: "Ich habe mich weiterentwickelt und verändert, aber ich bin immer noch die gleiche Person."

Das wolle sie ihrer Community nun auch wieder öfter zeigen - schließlich seien "all die Dinge, die damals in mir gesteckt haben" teilweise "noch immer zu 100 Prozent in mir - exakt so wie damals", schreibt die Influencerin.