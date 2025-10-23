YouTube-Stars müssen Preis schon senken: Darum will keiner die Villa von Bibi und Julian kaufen

Stolze 13 Jahre gingen Bianca Heinicke und Julian Claßen gemeinsam durchs Leben. Das Paar verbindet noch einiges - und das sind nicht nur ihre beiden Kinder.

Von Florian Fischer

Köln - Stolze 13 Jahre gingen Bianca Heinicke (32) und Julian Claßen (32) gemeinsam durchs Leben, ehe sie sich 2022 trennten. Doch das Paar verbindet noch einiges - und das sind nicht nur ihre beiden Kinder.

Julian Claßen (32) liebt mittlerweile die ukrainische Influencerin Palina (25). © Instagram/julienco_ (Screenshot) Zwar ließ sich das Ex-Paar im Jahr 2024 scheiden, doch auch wegen ihrer beiden gemeinsamen Sprösslinge Lio (7) und Emily (5) ziehen die einstigen YouTube-Stars weiter an einem Strang. Doch nicht nur die beiden Kinder verbindet Bianca und Julian noch, sondern auch das einstige Liebesnest. Bereits seit Monaten stehe das Objekt zum Verkauf, doch potenzielle Käufer seien Mangelware, wie "BILD" berichtet. Die Hochglanz-Architekturvilla im exklusiven Köln-Marienburg zähle zwar zu den Juwelen der Rheinlage, allerdings bekommen "Bibi" und "Julienco" das Objekt nicht los.

Stolze 450 Quadratmeter Wohnfläche hat die Villa im Kölner Nobelviertel Marienburg. © immobilienscout24 (Screenshot)

Bianca Heinicke und Julian Claßen gehen mit Immobilienpreis runter