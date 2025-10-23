YouTube-Stars müssen Preis schon senken: Darum will keiner die Villa von Bibi und Julian kaufen
Köln - Stolze 13 Jahre gingen Bianca Heinicke (32) und Julian Claßen (32) gemeinsam durchs Leben, ehe sie sich 2022 trennten. Doch das Paar verbindet noch einiges - und das sind nicht nur ihre beiden Kinder.
Zwar ließ sich das Ex-Paar im Jahr 2024 scheiden, doch auch wegen ihrer beiden gemeinsamen Sprösslinge Lio (7) und Emily (5) ziehen die einstigen YouTube-Stars weiter an einem Strang.
Doch nicht nur die beiden Kinder verbindet Bianca und Julian noch, sondern auch das einstige Liebesnest. Bereits seit Monaten stehe das Objekt zum Verkauf, doch potenzielle Käufer seien Mangelware, wie "BILD" berichtet.
Die Hochglanz-Architekturvilla im exklusiven Köln-Marienburg zähle zwar zu den Juwelen der Rheinlage, allerdings bekommen "Bibi" und "Julienco" das Objekt nicht los.
Bianca Heinicke und Julian Claßen gehen mit Immobilienpreis runter
Der Grund sei nach Informationen des Mediums, dass der aufgerufene Preis des Ex-Paares viel zu hoch und nicht angemessen und zu viel für viele Interessen sei, wie man aus der Branche gehört habe.
Wie es scheint, haben sie reagiert und den Preis gesenkt. Denn inzwischen wird die hochwertige Architektenvilla mit Pool und Sauna für 3.999.000 Euro angeboten - also rund 500.000 Euro weniger als zuvor.
In der Villa gibt es fünf Schlafzimmer, vier Bäder und ein zusätzliches Gäste-WC, welche auf rund 450 Quadratmeter Wohnfläche und drei Etagen verteilt sind. Außerdem bietet das Grundstück 590 Quadratmeter Garten- und Balkonfläche. Also die optimale Immobilie für die große Familie.
Allerdings nicht mehr für die von Bianca oder Julian, die ihr einstiges Liebesnest loswerden wollen und daher mit dem Preis heruntergegangen sind.
Eine Anfrage von TAG24 zum neuen Immobilienpreis ließen sowohl Bianca Heinicke als auch Julian Claßen bis zum Donnerstagnachmittag unbeantwortet.
