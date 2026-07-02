"Es ist krank": Tom Kaulitz ist stinksauer über Bills Kaufsucht

Los Angeles (Kalifornien) - Dass Bill Kaulitz (36) gerne viel Geld ausgibt, ist kein Geheimnis. Jetzt scheint er den Bogen jedoch selbst bei Bruder Tom Kaulitz (36) überspannt zu haben.

Tom Kaulitz (36) findet Bills (36) Geldausgaben vollkommen irre. © Henning Kaiser/dpa

"Ich war wieder bei Hermès", verkündet Bill ganz stolz im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Gemeinsam mit seinen Freundinnen habe er hier einen Shopping-Trip gemacht, nachdem er einen Anruf der französischen Luxusmarke mit einer Einladung erhalten hatte.

"Haste wieder eine besonders teure Tasche gekauft?", vermutet Tom und trifft den Nagel direkt auf den Kopf.

"Ich habe im Prinzip zwei Taschen gekauft", gibt der Sänger kleinlaut zu. Zur ersten Tasche wurde ihm angeboten, à la carte eine eigene zu entwerfen.

"Da ging kurz Geschrei durch meine Girls-Truppe", erinnert Bill sich zurück. Damit sei ein absoluter Traum für ihn in Erfüllung gegangen.

Während der Tokio-Hotel-Frontmann nicht mehr aus dem Schwärmen herauskommt, ist sein Zwilling stinksauer.

"Das ist nicht schön. Da brauchst du dich gar nicht drüber freuen", schimpft Tom mit seinem Bruder. "Bill, es ist aber krank", tadelt Tom weiter. "Mittlerweile hat dein Geldausgeben, das hat Formen angenommen, das ist irre".