Keine Lust mehr auf Männer! Bill Kaulitz will beste Freundin heiraten

Los Angeles - Sänger Bill Kaulitz (36) hatte bislang kein Glück in der Liebe. Trotz Flaute bei den Männern hat der Musiker besondere Hochzeitspläne für die Zukunft.

Könnten für Bill Kaulitz (36) bald die Hochzeitsglocken läuten? © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Keine Lust auf Männer und deswegen die beste Freundin heiraten? Wenn es nach Bill und Tom Kaulitz (36) geht: eine grandiose Idee.

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" meldete sich zuletzt eine Zuhörerin mit diesem Vorhaben und bat die Zwillinge darum, eine Meinung abzugeben.

"Ich finde die ganz toll, die Idee", so Bill. Auch sein Bruder ist von der Vorstellung angetan.

"Es heiraten ganz viele Leute, die nicht verliebt sind", merkt der Tokio-Hotel-Frontmann an. Nicht nur aus steuerlichen Gründen, sondern auch einfach, um jemanden an der Seite zu haben, bei dem man sich sicher fühlt.

Auch Bill hat bereits mit dem Gedanken gespielt, eine Freundin zu heiraten. "Wir haben gesagt, wenn wir bis da und da keinen Partner haben, heiraten wir einfach", erklärt er. Der Grund: Beide hätten gerne einfach mal eine Hochzeit.

"Und wahrscheinlich wird sich das ja nicht erfüllen für uns beide", gibt Bill etwas niedergeschlagen zu. Daher wollen die Freunde es gemeinsam erleben.