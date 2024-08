Auf brutalste Weise ermordet! Bill Kaulitz über sein mysteriöses Film-Debüt

Er wollte, dass in seiner Todesszene so viel Blut wie möglich spritzt: Bill Kaulitz (34) ist nun Horrorfilm-Schauspieler. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Nachdem Bill seine Fans zunächst mit einem blutigen Selfie auf Instagram schockiert hatte, gibt der Tokio-Hotel-Sänger nun mehr Details zu seinem Schauspiel-Debüt preis.

"Ich hab einen der schlimmsten Morde in diesem Film. Einen der blutigsten Morde", kündigt er gegenüber seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (34) in der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" an.

"Ich sag’ mal so: Ich habe ein paar Videos gesehen und ich habe meine Bedenken", lacht Tom, während sein Twin von dem Streifen berichtet.

Bill scheint allerdings begeistert von der Gewalt auf der großen Leinwand: Er wollte so viel Kunstblut wie möglich in seiner Szene haben!

Natürlich darf er noch nicht alle Details ausplaudern, doch sein Film-Tod hat einen Eindruck hinterlassen: Der brutale Mord passiert nämlich in einer intimen Situation, wie der Sänger verrät.