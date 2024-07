Neue Karriere für Bill Kaulitz: Jetzt zeigt er sich ungeschminkt!

Los Angeles (USA) - Für den in letzter Zeit viel beschäftigten Bill Kaulitz (34) kennt die Kurve seiner Karriere nur eine Richtung: nach oben! Und schon klopft das nächste Projekt an seine Haustür.

In ihrer Netflix-Serie zeigen Bill und Tom Kaulitz (beide 34) ihr Jetset-Leben. Zumindest Bill scheint damit noch nicht ausgelastet zu sein. © Netflix

Neben der Musik in seiner Band Tokio Hotel scheint der Sänger noch genug Zeit für andere spannende Dinge zu haben.

Als Coach bei "The Voice of Germany", als Kandidat in der Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" und sogar als Moderator von "That's My Jam" zeigte der 34-Jährige, dass seine Qualitäten auch in anderen Sparten der Unterhaltung liegen.

Doch damit nicht genug! Zudem erschien vor Kurzem die Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix, ProSieben plant mit "Superduper" eine weitere TV-Show und dann gibt es noch den wöchentlichen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", in dessen aktueller Folge er über ein neues Angebot spricht.

Nicht nur er scheint an diesen Arbeiten Gefallen gefunden zu haben, sondern auch die Produzenten verschiedener Medienunternehmen. Ganz aktuell habe die Filmbranche an seine Haustür angeklopft, berichtete er.

Volle Terminkalender und Anzeichen von Burn-out? Keine Spur!