"Die wollen mich zerstören": Bill Kaulitz wird von der "Mafia" gejagt

Los Angeles - Bill Kaulitz (36) ist derzeit Zielscheibe von Konkurrenten und Zweiflern. Mehrere Personen und Unternehmen hätten es auf die erfolgreiche "BillPill" abgesehen.

Bill Kaulitz (36) sieht sich aufgrund seiner erfolgreichen Pille "BillPill" von den Konkurrenten angegriffen. © Daniel Bockwoldt/dpa

In der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" unterhalten sich Bill und sein Zwillingsbruder Tom (36) über Auseinandersetzungen und das Diskutieren mit anderen Menschen.

Prompt erzählt Bill, was ihm zuletzt widerfahren ist. "Ich zum Beispiel habe jetzt einen riesen 'Beef' mit der Nahrungsergänzungsmittelmafia. Die sind jetzt hinter mir her", berichtet er.

"Das ist ja ein ganz umkämpfter Markt", fügt der Sänger hinzu. Laut seinen Aussagen habe es die Branche auf seine erfolgreiche "BillPill", eine Pille gegen den Kater nach feuchtfröhlichen Feiern, abgesehen.

"Die wollen mich zerstören", äußert sich der Frontmann von Tokio Hotel. Grund sei dabei nicht nur der Erfolg des Produktes allein, sondern auch die begleitende Werbekampagne mit seinem Konterfei, wie er vermutet.

"Bei anderen [Produkten] machen die das nicht. Da gibt es ja kein prominentes Gesicht, was bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln drauf ist. Deshalb lassen sie die in Ruhe, auch die erfolgreichen."