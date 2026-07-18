Thomas Müller spricht aus, was viele über die Kaulitz-"Wetten, dass..?"-Neuauflage denken
München - Am 5. Dezember kehrt die legendäre TV-Show "Wetten, dass..?" noch einmal zurück. Bill und Tom Kaulitz (beide 36) werden die Sendung live aus Halle (Saale) moderieren. Ex-Bayern-Star Thomas Müller (36) steht der Neuauflage skeptisch gegenüber.
"Ich weiß nicht, ob das Geschäftsmodell zeitgemäß ist", sagte der Weltmeister von 2014 im Gespräch mit Johannes B Kerner (61) in dessen Podcast "Kerners 11".
Er verbinde mit der Show Nostalgie: "Ich fand das super. Aber ob das heute noch funktioniert? Die Leute haben ja nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden."
Eine "Wetten, dass..?"-Sendung sei "stabil länger" stellen Kerner und Müller daraufhin schmunzelnd fest.
Müllers Ex-Teamkollege Leroy Sané (30) hatte über ihn mal gesagt, dass er die Kult-Show moderieren könnte. Ob er sich vorstellen könnte, die Kaulitz-Brüder bei "Wetten, dass..?" zu beerben, will Kerner wissen.
"Nein, ich werde nicht der Nachfolger", antwortete er klar. Wobei er sich schon vorstellen könnte, dass er als Moderator bestehen könnte.
Die letzte "Wetten, dass..?"-Sendung wurde am 25. November 2023 ausgestrahlt. Die "Tokio Hotel"-Brüder werden die ZDF-Show nur einmal moderieren. Ob das Format danach endgültig eingestampft wird, wird sich zeigen.
Titelfoto: Christoph Lother/dpa