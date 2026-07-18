Thomas Müller spricht aus, was viele über die Kaulitz-"Wetten, dass..?"-Neuauflage denken

München - Am 5. Dezember kehrt die legendäre TV-Show "Wetten, dass..?" noch einmal zurück. Bill und Tom Kaulitz (beide 36) werden die Sendung live aus Halle (Saale) moderieren. Ex-Bayern-Star Thomas Müller (36) steht der Neuauflage skeptisch gegenüber.

Thomas Müller (36) zweifelt an dem Show-Konzept in den heutigen Zeiten. © Christoph Lother/dpa

"Ich weiß nicht, ob das Geschäftsmodell zeitgemäß ist", sagte der Weltmeister von 2014 im Gespräch mit Johannes B Kerner (61) in dessen Podcast "Kerners 11".

Er verbinde mit der Show Nostalgie: "Ich fand das super. Aber ob das heute noch funktioniert? Die Leute haben ja nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden."

Eine "Wetten, dass..?"-Sendung sei "stabil länger" stellen Kerner und Müller daraufhin schmunzelnd fest.

Müllers Ex-Teamkollege Leroy Sané (30) hatte über ihn mal gesagt, dass er die Kult-Show moderieren könnte. Ob er sich vorstellen könnte, die Kaulitz-Brüder bei "Wetten, dass..?" zu beerben, will Kerner wissen.

"Nein, ich werde nicht der Nachfolger", antwortete er klar. Wobei er sich schon vorstellen könnte, dass er als Moderator bestehen könnte.