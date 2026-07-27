Bill und Tom Kaulitz zurück in der Heimat: Nazis drohten ihnen mit dem Tod

Magdeburg - Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) besuchte im Rahmen seiner Netflix-Doku " Kaulitz & Kaulitz " seine Heimat nahe Magdeburg - und schwelgte dabei nicht nur in positiven Erinnerungen.

Tom und Bill Kaulitz (beide 36) besuchten für ihre Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" ihre Heimat bei Magdeburg. © Peter Kneffel/dpa

"Gott sei Dank haben wir Security", war Bills erster Gedanke, als er gemeinsam mit seinem Team in Magdeburg aus dem Van stieg.

Zu Beginn lachten der 36-Jährige und sein Kindheitskumpel Gühne noch über die gemeinsame Vergangenheit: Wie sie in der Straßenbahn vor den Kontrolleuren wegrannten, wie Tom Skateboard gefahren sei und wie die Jungsgruppe heimlich gekifft habe.

Aber die Familie Kaulitz, die schon lange nicht mehr in Sachsen-Anhalt lebt, verbindet nicht nur schöne Dinge mit der Heimat, im Gegenteil. Schon damals waren sie von Rechtsextremen umgeben.

"Meine Kinder waren kunterbunt und die wurden ständig angegriffen", erinnerte sich Kaulitz-Mama Charlotte unter Tränen in der Netflix-Doku, "davon gab es einige Situationen und die haben mir Angst gemacht."

Charlotte und ihr damaliger Partner mussten die Jungs mit Baseballschlägern, Schreckschusspistolen oder Hunden abholen, weil sie "nie sicher waren, was uns erwartet", erklärte sie.