Bill Kaulitz tickt auf fremder Hochzeit aus: "Ich bin ja immer an allem schuld!"
Los Angeles - Kein guter Look für den Tokio-Hotel-Star! Während Bandkollege Georg Listing (39) und seine Susi sich das Jawort gaben, erlebte Bill Kaulitz (36) sein ganz eigenes Drama.
Eine romantische Location in Südfrankreich, klassische Musik und Paartanz: Die Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" dokumentierte die Traum-Hochzeit von Georg und Susi.
Doch wie sich jetzt herausstellte, krachte es an diesem Abend schlimm zwischen Bill und seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36).
Schon zu Beginn der mehrtägigen Millionen-Euro-Sause musste Bill wegstecken, dass sein Date für die Hochzeit - ein reicher Banker - ihn versetzt hatte.
Als spät am Abend, wo die Netflix-Kameras schon abwesend waren, mehrere Menschen auf Bill einredeten, platzte dem Blondschopf der Kragen.
"Ich wurde angegriffen", verriet der 36-Jährige in der neuen Staffel, "alle sind dann so 'du hast zu viele Erwartungen, du kannst doch nicht erwarten, dass er beim zweiten Date schon in die Öffentlichkeit will'."
Tom und Bill Kaulitz fetzen sich bis aufs Messer
Ein knapper Kommentar von Zwilling Tom brachte das Fass zum Überlaufen. Fans können in der Doku mitverfolgen, wie Bill in Tränen ausbrach und sich sogar von der Braut trösten lassen muss.
"Ich lass' mir doch nicht immer ans Bein kacken, was will der von mir", meckerte er über seinen Twin, "ich würde am liebsten sagen 'Fick dich ins Knie!'".
Tom Kaulitz selbst war sich keiner Schuld bewusst, war er doch bei dem besagten Streit am Vorabend gar nicht dabei.
"Ich bin wieder falsch, so wie immer. Ich bin schuld, dass ich Single bin, ich bin schuld, dass ich alleine auf der Hochzeit bin, ich bin ja immer an allem Schuld", redete sich der "Durch den Monsun"-Sänger in Rage.
Trotz der Kameras und Anwesenden zofften sich die Zwillinge bis aufs Messer.
Tom Kaulitz: "Tiefpunkt in unserer Bruderbeziehung"
Selbst, als Tom forderte, die beiden sollten sich auf die Hochzeit konzentrieren, ließ Bill nicht mit sich reden und brach fast eine gemeinsame Rede ab.
"Da habe ich wirklich gedacht 'der hat seinen Verstand verloren, der ist wirklich irre'. So hab ich ihn selten erlebt", verriet Tom den Netflix-Kameras, "Das ist wirklich ein Tiefpunkt in unserer Bruderbeziehung."
Später räumte Bill selbst ein, betrunken und emotional gewesen zu sein.
Richtig versöhnen konnten sich die Zwillinge erst Tage später auf einem Ausflug zu einer Tierschutzorganisation in Simbabwe. Die Schönheit der Natur und die seltenen Tiere zu sehen setzte alles in Perspektive, erklärten die Kaulitz-Brüder.
"Ich muss mir das nicht bewusst machen. Ich liebe Tom über alles, der ist mir wichtiger als ich mir selbst bin", meinte Bill abschließend.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa