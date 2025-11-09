"Ich brauche eine Pause": Bill Kaulitz zieht nach wilder Party einen Schlussstrich

Bill Kaulitz ging es nach Heidis Halloween-Party nicht sonderlich gut. Darauf will er vorerst verzichten.

Von Sophie Marie Kemnitz

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Nach Heidi Klums (52) berühmter Halloween-Party in New York berichten Bill und Tom Kaulitz (beide 36) von ihren feuchtfröhlichen Erlebnissen.

Auf Heidis alljährlicher Gruselsause haben Bill und Tom Kaulitz (beide 36) zu tief ins Glas geguckt.
Auf Heidis alljährlicher Gruselsause haben Bill und Tom Kaulitz (beide 36) zu tief ins Glas geguckt.

Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" melden sich die Zwillinge nur wenige Tage nach der gruseligen Sause bei ihren Fans mit einer Video-Folge zurück und sind sichtlich angeschlagen.

"Wir sind natürlich entsprechend im Arsch", verkündet Tom zu Beginn. "Ich sehe immer noch alles quadratisch. Ich habe wirklich Kreislauf", scherzt er weiter.

Statt der üblichen Cocktails, die sonst zu Beginn jeder Folge serviert werden, greifen die beiden Brüder dieses Mal lieber zu Kaffee und Orangensaft.

Nach der heftigen Feier verkündet Bill, der sonst für jedes Gläschen Champagner zu haben ist, verkatert: "Ich glaube, ich schwöre dem Alkohol ab. [...] Ich trinke erst mal nicht mehr. Ich brauche eine Pause."

Tom ist von den Aussagen nicht überzeugt. "Mal sehen, wie lang es hält", stichelt er gegen den Sänger, wohl wissend, dass sein Bruder gerne mal einen über den Durst trinkt.

Bill schwärmt von diesem feierwütigen Promi

Musiker Olli Schulz (52) war bei Heidis Halloween-Party in Feierlaune. (Archivfoto)
Musiker Olli Schulz (52) war bei Heidis Halloween-Party in Feierlaune. (Archivfoto)

Ein Partygast hat den Tokio-Hotel-Frontmann auf Heidis Horrorparty besonders mit seiner Feierlaune beeindruckt und angesteckt: Olli Schulz (52) vom Podcast "Fest & Flauschig".

"Also Olli und ich, wir haben ganz wild gefeiert, das hat mir ganz gut gefallen", schwärmt Bill. Tom zeigte sich beeindruckt: "Der kann noch feiern."

Zuvor soll Schulz schon bei der Pre-Party in Heidis Pizzeria Crazy Pizza für richtig gute Stimmung in der Gruppe gesorgt haben.

Der Tokio-Hotel-Gitarrist verrät zudem, dass Olli ihnen einen USB-Stick mitgebracht habe mit "selbst geschriebenen Songs für Tokio Hotel".

Damit sollte einem gemeinsamen Song mit dem deutschen Sänger und Podcaster eigentlich nichts mehr im Weg stehen.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/Billkaulitz

