"Ich brauche eine Pause": Bill Kaulitz zieht nach wilder Party einen Schlussstrich

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Nach Heidi Klums (52) berühmter Halloween-Party in New York berichten Bill und Tom Kaulitz (beide 36) von ihren feuchtfröhlichen Erlebnissen.

Auf Heidis alljährlicher Gruselsause haben Bill und Tom Kaulitz (beide 36) zu tief ins Glas geguckt. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" melden sich die Zwillinge nur wenige Tage nach der gruseligen Sause bei ihren Fans mit einer Video-Folge zurück und sind sichtlich angeschlagen.

"Wir sind natürlich entsprechend im Arsch", verkündet Tom zu Beginn. "Ich sehe immer noch alles quadratisch. Ich habe wirklich Kreislauf", scherzt er weiter.

Statt der üblichen Cocktails, die sonst zu Beginn jeder Folge serviert werden, greifen die beiden Brüder dieses Mal lieber zu Kaffee und Orangensaft.

Nach der heftigen Feier verkündet Bill, der sonst für jedes Gläschen Champagner zu haben ist, verkatert: "Ich glaube, ich schwöre dem Alkohol ab. [...] Ich trinke erst mal nicht mehr. Ich brauche eine Pause."

Tom ist von den Aussagen nicht überzeugt. "Mal sehen, wie lang es hält", stichelt er gegen den Sänger, wohl wissend, dass sein Bruder gerne mal einen über den Durst trinkt.