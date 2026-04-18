"Alles vollgekotzt": Tokio Hotel verwüsten Hotel-Zimmer im Europapark
Rust - Die armen Reinigungskräfte! Nach der Preisverleihung vom "Radio Regenbogen Award" im Europapark Rust ließen die Tokio-Hotel-Jungs ordentlich die Korken knallen. Das Hotelzimmer war anschließend in einem desolaten Zustand.
Die berühmte Magdeburger Band erhielt den Preis "Band International 25". Das freute die Jungs so sehr, dass sie in ihrem Hotel auf dem Europapark-Gelände ordentlich die Sau rausließen.
"Aftershowparty bei mir im Zimmer, da wurde es wild", erklärt Frontmann Bill Kaulitz (36) in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", "heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mein Zimmer gesehen und gedacht [...]: 'Das sieht so asozial aus!'"
Um die 30 Leute schlugen sich in Bills Zimmer die Nacht um die Ohren: Das konnte man dem Raum leider ansehen.
"Das ganze Bad war vollgekotzt von jemandem, der Schreibtisch war voll mit Champagner, Wodka, Rum, Tequila, [...] da waren Burger rumgeschmiert, der Aschenbecher ist übergequollen, die leeren Kippenschachteln lagen rum", schildert der 36-Jährige.
Die Zimmernachbarn des Blondschopfs wurden die ganze Nacht mit lauter Musik, Gegröle und Schreien gestört - bis sie sich schließlich sogar beschwerten.
Tom und Bill Kaulitz haben Hotelzimmer "richtig auseinandergenommen"
"Da hast du deinem Namen wieder alle Ehre gemacht", lacht auch Bruder Tom Kaulitz (36) im Podcast, den die Zwillinge gleich im Anschluss an die durchzechte Nacht aufzeichneten. "Im Familienhotel so richtig Rock'n'Roll, richtig auseinandergenommen!"
Im Nachhinein schämt sich Bill für die Sause. "Als ich rausgegangen bin, stand schon die ganze Putzkolonne vor der Tür und [hat] gewartet, sauber zu machen", erinnert sich der "Durch den Monsun"-Sänger, "die werden sich doch jetzt alle nur darüber unterhalten, wie es bei Bill Kaulitz auf dem Zimmer aussah."
Der Einzige der Band, dem man den Saustall nicht vorwerfen kann, war Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer (37).
Der verabschiedete sich gleich nach der Preisverleihung und flog mit dem Privatjet nach Köln, um pünktlich in der Live-Show von "Let's Dance" auf dem Parkett zu stehen.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa