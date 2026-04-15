Tom und Bill Kaulitz stehen bald im "Madame Tussauds"

Los Angeles/Berlin - Bei den Twins sieht man bald doppelt - beziehungsweise vierfach. Die Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz (36) bekommen eigene Wachsfiguren im "Madame Tussauds" in Berlin .

Bill und Tom Kaulitz (beide 36) bekommen Wachsfiguren im "Madame Tussauds" in Berlin. © Annette Riedl/dpa

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" lassen die berühmten Zwillinge die Bombe platzen: Ab Sommer 2027 stehen exakte Doubles der Kaulitz-Brüder in dem Wachsfigurenkabinett.

"Wir wurden letztes Jahr vermessen, das mussten wir so lange geheim halten", erklärt Tom.

Das genaue Datum für die Enthüllung steht noch nicht fest, da die Figuren noch fertig hergestellt werden müssen. Bill besitzt bereits eine Figur: Aber die zeigt sein jugendliches Selbst und soll durch die neuen Exemplare ersetzt werden.

"Ich sag' mal so, wir wurden überall vermessen", verrät Bill in der aktuellen Folge, "es gab keinen Zentimeter, der nicht vermessen wurde."

"Damit, wenn man die Figuren angrabbelt, man auch ein echtes Gefühl von uns bekommt", spaßt Tom prompt.

Nicht nur für die Musiker ist ein eigenes Exemplar im bekanntesten Wachsfigurenkabinett der Welt etwas Besonderes, sondern auch für das "Madame Tussauds" in Berlin selbst. Tom und Bill sind das allererste Zwillingspaar, was dort nachgebildet wird.