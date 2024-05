Eigenes Restaurant? Bill und Tom Kaulitz wollen Insekten und Schnecken servieren

München - Aktuell sind Bill und Tom Kaulitz (beide 34) in München unterwegs und haben sich kulinarisch durch die bayerische Küche geschlemmt. Das bringt sie auf die Idee, selbst das eine oder andere Restaurant zu eröffnen.

Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (beide 34) spielen mit den Gedanken, Restaurants zu eröffnen. (Archivbild) © Gerald Matzka/dpa

"So lecker schlemmen wie in München tu ich nirgendwo", sagt Bill in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Auch Tom bestätigt: "Das ist meine Küche hier!"

Gegenüber der Oper in München ließen es sich die beiden bei Ente, Knödel und Rotkohl schmecken. Sogar das Brot vor der Hauptspeise sei besonders lecker gewesen, berichten sie.

Das bringt sie auf die Idee, die Geschmacksknospen anderer Menschen zu verwöhnen.

Trotz ihrer aktuellen Kampagne mit McDonald's sollen ihre eigenen Lokale jedoch keine Fast-Food-Restaurants werden. Ganz im Gegenteil: Serviert werden sollen vorrangig Speisen aus deutscher Küche.

"Ich möchte einfach unter die Gastronomen gehen", schwärmt der Frontmann von Tokio Hotel. Dabei hat er bereits konkrete Pläne, um welche Art der Gastwirtschaft es sich handeln sollte.

Ein Restaurant und eine Bar, die lange geöffnet hat, sollten es werden. "Solange da Leute sitzen, ist der Laden auf."