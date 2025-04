Ekel-Füße auf Instagram: Weltstar schockt Bill und Tom Kaulitz

Bill (l.) und Tom Kaulitz (beide 35) lästern über Britney Spears' Füße. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" reden die Musiker nicht nur über ihr eigenes Leben, sondern kommentieren auch gerne Auftritte, Geschäfte und liebend gerne das Privatleben von Branchenkollegen.

Diesmal hat es Musik-Weltstar Britney Spears (43) erwischt. Ein Foto ihrer Füße machte sie in der aktuellen Podcast-Folge der Twins zum Lästerobjekt.

"Ich mache mir gerade wieder ein kleines bisschen Sorgen um unsere Britney. Sie hat ihre Füße fotografiert", eröffnete Bill das Thema. Nach einem kurzen "Warum?" von Tom musste der Sänger erst einmal die richtigen Worte finden.

"Das Foto ist wirklich, also ... Ich weiß nicht, ob Fußfetischisten das toll finden, aber für mich ist es ganz schön schwierig, das anzugucken", führte Bill weiter aus.

Während Tom rätselte, was an dem Foto so "besonders" sei - es könnte der Nagellack sein - schickte Bill ihm den Link zum Instagram-Post. Toms Reaktion folgte prompt.