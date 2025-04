"Konservatives Ar***loch": Bill Kaulitz rechnet mit Elon Musk ab

Elon Musk (53) kommt bei Bill und Tom Kaulitz (beide 35) nicht gut an. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Noch vor wenigen Wochen scherzten die Musiker in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über einen der vielen Konzerne, die Musk führt.

Bill berichtete damals von seinem diesjährigen Aufenthalt auf dem Coachella Musikfestival. Dieses findet seit vielen Jahren in einem Teil der Colorado-Wüste statt.

Um zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom ihren wöchentlichen Podcast aufzunehmen, benötigte er eine stabile Internetverbindung. In einem Nebensatz ließ er damals verlauten, dass er das Satelliten-Internet "Starlink" von Elon Musk verwende.

Eine Woche später berichteten die Twins über zahlreiche Zuschriften von empörten Zuhörern. Sie waren nicht damit einverstanden, wie die zwei sonst weltoffenen Musiker das Produkt eines so sehr umstrittenen Mannes ohne Gewissensbisse verwenden könnten.

Kurz darauf klärten sie auf: Die Lobhudelei an "Starlink" war Sarkasmus. In ihrer aktuellen Folge legen der Sänger und der Gitarrist noch einmal in Richtung Musk nach.