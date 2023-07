"Hab geweint, hatte Panikattacken": Tom und Bill Kaulitz auf Tour komplett überfordert

Tom und Bill Kaulitz erklären in ihrem Podcast, wie anstrengend ihre Woche voller Auftritte war - besonders der Abbruch beim Deichbrand-Festival.

Von Lena Schubert

Los Angeles (USA) - Promi-Leben ist nicht nur Glitzer, Glamour und Champagner - Bill und Tom Kaulitz (beide 33) offenbaren nun, wie schlimm die Zustände hinter den Kulissen des Ruhms wirklich sind.

Große Enttäuschung bei Bill Kaulitz (33): Seine Band Tokio Hotel musste ihren Auftritt beim Deichbrand-Festival vorzeitig abbrechen. © Hannes P Albert/dpa Die Kaulitz-Twins schauen in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" auf eine ereignisreiche Woche voller Termine zurück - spektakuläre Auftritte beim CSD, Dreharbeiten für "The Voice of Germany", zahlreiche Proben und ein abgebrochenes Festival-Set. Wie Bill Kaulitz in der aktuellen Folge erklärt, war der Terminkalender der Band seit knapp 15 Jahren, also seit Beginn ihrer Musikkarriere, nicht mehr so voll. Die vier Tokio-Hotel-Mitglieder haben kaum geschlafen und sind durch ganz Deutschland getourt. "Die ganze Woche hat mich zurückkatapultiert, sowohl vom Zeitaufwand [...], aber auch von den Leuten, die an uns rumgezerrt haben", meint der 33-Jährige. Bill Kaulitz Zu laut, zu schrill, zu extravagant gekleidet? Bill Kaulitz aus Taxi geschmissen! Bill fühlte sich direkt nach 2007 zurückversetzt, die absolute Hochzeit von Tokio Hotel. "Und ich sag mal so: Das waren nicht nur schöne Erinnerungen." Besonders beim Deichbrand-Festival hat sich die Situation immer weiter zugespitzt - und das noch vor dem unvorhersehbaren Konzert-Abbruch.

Bill Kaulitz umringt von Fans: "Hatte das Gefühl, ich bin nirgendwo sicher!"

Das ist Tokio Hotel (v.l.): Schlagzeuger Gustav Schäfer (34), Gitarrist Tom Kaulitz (33), Sänger Bill Kaulitz (33) und Bassist Georg Listing (36). © Screenshot/Instagram/Billkaulitz Backstage in den Künstler-Bereichen seien Bill und Tom Kaulitz ja bekannt wie bunte Hunde. Das führte dazu, dass die Zwillinge keine Sekunde für sich hatten. Bill erklärt, dass sie verstärkt mit Sicherheitspersonal unterwegs waren, denn selbst auf dem Weg zum Klo hätten andere Leute ihn angefasst oder fotografiert. "Die freuen sich und das verstehe ich auch, aber das ist so ein Rumgezerre, dass ich manchmal das Gefühl hab: 'Hilfe, ich bin nirgendwo sicher, wo kann ich hin?'", gibt der Tokio-Hotel-Frontmann im Podcast zu. Bill Kaulitz Verlobungs-Hammer? Auf diesen Moderator hat es Bill Kaulitz abgesehen Die Spitze des Eisbergs wurde dann am vergangenen Freitag erreicht, als die Band ihren Auftritt auf dem Deichbrand-Festival vorzeitig beenden musste.

"Unser ganzes Herz steckt in dieser Show, so wichtig wie nichts anderes auf der Welt", schnieft Bill, "wenn da was nicht funktioniert, zerbricht mein Herz in 10.000 Teile."



Tokio Hotel bricht Auftritt auf Deichbrand-Festival ab