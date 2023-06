"Hab mich sehr geehrt gefühlt": Diese rührende Verbindung haben Tom Kaulitz und Sasha

Köln - Gewöhnlich geht es bei der Musikshow "That's My Jam" von Bill und Tom Kaulitz (beide 33) kunterbunt und ausgelassen zu. Doch in der jüngsten Folge wurde es richtig rührend - und das wegen der interessanten Verbindung zwischen Tom und Sänger Sasha (51).

Tom Kaulitz (33) und Sasha (51) sind nicht nur in der Musikshow "That's My Jam" ein Team - Sasha sang sogar auf Toms Hochzeit. © Bildmontage: RTL / Stefan Gregorowius

Startschuss für die vierte Folge der RTL+-Sendung "That's My Jam", und es steht 1:2 für Team Tom in dem fortwährenden Duell gegen seinen Bruder Bill Kaulitz. In der aktuellen Folge messen sich wieder insgesamt vier Promis in den beiden Teams in verschiedenen musikalischen Spielen.

Für Bill ziehen diese Woche Schlagersänger Guildo Horn (60) und Schauspielerin Palina Rojinski (38) ins Rennen und müssen sich gegen Team Tom, bestehend aus Tänzerin Nikeata Thompson (42) und Sänger Sasha (51) beweisen.

In der ersten Runde müssen die Teams wieder Songtitel erraten. Dabei wird zuerst nur die Melodie gespielt, bevor danach die Schnelligkeit des Liedes gedrosselt wird. Zum Schluss wird es extrem: Die Teams müssen anhand von nur einer Sekunde den Song erraten. Dieses erste Spiel machen Sasha und Palina komplett unter sich aus, doch am Ende geht Team Tom wieder in Führung.

In der zweiten Spielrunde müssen, wie bei Charade oder Tabu, pantomimisch Begriffe dargestellt werden. Und das sogar tanzend, was Guildo erstaunlich gut auf die Reihe bekommt.