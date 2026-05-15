"Hässliche Seiten zeigen": Bill Kaulitz verspricht noch tiefere Einblicke ins Privatleben
Los Angeles/Hamburg - Bei Bill und Tom Kaulitz (beide 36) dürften Fans bald noch tiefere Einblicke bekommen als bisher!
Die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" geht in die dritte Staffel – und laut Bill wird diesmal offenbar wirklich nichts mehr zurückgehalten.
Auf der OMR-Messe in Hamburg sprach der Tokio-Hotel-Star überraschend offen über die neuen Folgen. Dabei machte Sänger klar: Die Zuschauer sollen künftig nicht nur die schönen Seiten zu sehen bekommen.
"Alle Wände werden gebrochen", kündigte der 36-Jährige an. Vor allem Zwillingsbruder Tom sei beim Schnitt der Folgen wohl deutlich vorsichtiger. Schon bei den eigenen Podcast-Aufnahmen rate er Bill immer wieder dazu, manche Szenen lieber herauszunehmen.
"Warum?", soll Bill daraufhin entgegnet haben. Schließlich müsse man auch die "hässlichen Seiten" zeigen.
Die Schere wird für die neue "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel offenbar nur wenig zum Einsatz kommen.
"Kaulitz & Kaulitz" bei Netflix: Private Einblicke zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz?
Schon in den vergangenen Staffeln gewährten die Zwillinge ihren Fans intime Einblicke in ihr Privatleben. Immer wieder ging es dabei um Liebesdramen, Partynächte, Alkohol, Streit und emotionale Momente.
Bei den Dreharbeiten soll die gemeinsame Villa von Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz für das Kamerateam tabu gewesen sein. Beide geben nur selten Einblicke in ihr Privatleben und wollen diese Grundhaltung auch für Netflix beibehalten.
Umso mehr dürfen sich Fans auf "Bill-Content" freuen. Vor allem sein Dating-Leben sorgte regelmäßig für Gesprächsstoff bei den Zuschauern.
Mit den neuen Folgen könnte die Reality-Serie nun aber noch persönlicher werden als zuvor.
"Kaulitz & Kaulitz" begleitet die beiden Tokio-Hotel-Stars seit 2024 durch ihren Alltag zwischen Los Angeles, Deutschland, Tourstress und Privatleben. Die ersten beiden Staffeln wurden bei Netflix bereits zum Erfolg.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa