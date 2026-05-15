"Hässliche Seiten zeigen": Bill Kaulitz verspricht noch tiefere Einblicke ins Privatleben

Los Angeles/Hamburg - Bei Bill und Tom Kaulitz (beide 36) dürften Fans bald noch tiefere Einblicke bekommen als bisher!

In "Kaulitz & Kaulitz" wird es auch wieder um den Tourstress der Band "Tokio Hotel" gehen. (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" geht in die dritte Staffel – und laut Bill wird diesmal offenbar wirklich nichts mehr zurückgehalten.

Auf der OMR-Messe in Hamburg sprach der Tokio-Hotel-Star überraschend offen über die neuen Folgen. Dabei machte Sänger klar: Die Zuschauer sollen künftig nicht nur die schönen Seiten zu sehen bekommen.

"Alle Wände werden gebrochen", kündigte der 36-Jährige an. Vor allem Zwillingsbruder Tom sei beim Schnitt der Folgen wohl deutlich vorsichtiger. Schon bei den eigenen Podcast-Aufnahmen rate er Bill immer wieder dazu, manche Szenen lieber herauszunehmen.

"Warum?", soll Bill daraufhin entgegnet haben. Schließlich müsse man auch die "hässlichen Seiten" zeigen.

Die Schere wird für die neue "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel offenbar nur wenig zum Einsatz kommen.