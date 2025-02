Bill Kaulitz bekommt Hauptrolle in neuer ZDF-Serie

Mainz - Das ZDF dreht eine eigene Serie mit Bill Kaulitz (35) in der Hauptrolle. Worum geht es und wann Fans sie sehen können.

Für ihre Moderation von "That's My Jam" waren Tom (l.) und Bill Kaulitz (r., beide 35) für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Der Name Kaulitz ist seit Jahren nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken. Bill und Tom (35) haben nicht nur mit ihrer Musik und der Band Tokio Hotel dazu beigetragen, sondern auch mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf auf Hollywood" sowie ihrer Präsenz auf sozialen Netzwerken und ihrer eigenen Dokusoap auf Netflix.

Einen kleinen Abstecher in das Fernsehen gab es in der Position als TV-Moderatoren ebenso. Doch Bill hat es jetzt in die Schauspielerei verschlagen.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wird der 35-Jährige nun Star in einer eigenen ZDF-Serie. Und das im doppelten Sinne.

Der Musiker soll dabei die Hauptrolle einer fiktiven Figur aus dem Musikbusiness verkörpern. Parallelen zum tatsächlichen Leben des Sängers kann man allerdings nicht abstreiten.

"The Comeback", so der geplante Name der Serie, trifft mit dem Titel auch inhaltlich den Nagel auf den Kopf.