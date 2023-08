Hier gibt's Tickets für das "Kaulitz Hills"-Event in der Elphi: "Uns hat ein Sturm erreicht"

Bill und Tom Kaulitz (beide 33) treten im November mit ihrem Podcast in der Elbphilharmonie auf. © Jonas Walzberg/dpa, Screenshot/Instagram/billkaulitz (Bildmontage)

In ihrem wöchentlichen Podcast hatten die beiden Zwillinge zuletzt angekündigt, gemeinsam mit Spotify einen Live-Podcast zu planen: Dieser solle am 9. November dieses Jahres im Großen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg aufgenommen werden.

"Tom und ich haben uns gedacht, wir wollen da keine Kohle verdienen", erklärte Bill den Zuhörern außerdem weiter. Der Erlös der Tickets solle daher komplett gespendet werden.

"Mit einem guten Drink in der Hand diskutieren sie über ihren eigenen wöchentlichen Pressespiegel, zerlegen den Quark, der über sie geschrieben wird, und berichten von den neuesten und privaten Ereignissen aus dem Hause Kaulitz", heißt es in der Ankündigung des Events.

Die Zwillinge werden zu dem Anlass aber sicher auch auf die Highlights ihrer Hundert Podcastfolgen zurückblicken.

Doch erst einmal muss der Vorverkauf losgehen: Dieser soll bereits am Donnerstag, 31. August, um 11 Uhr starten. Und zwar hier.