100. Folge "Kaulitz Hills": Diese Überraschung haben sich Bill und Tom für ihre Fans überlegt

"Wir werden live auftreten. Wir machen einen Live-Podcast", verkündet Tom aufgeregt. Für dieses Ereignis haben sich die Zwillingsbrüder eine ganz besondere Location ausgesucht: Die Elbphilharmonie in Hamburg!

Zu diesem spektakulären Anlass haben die beiden Weltstars nicht nur eine Video-Folge ihres Podcasts vorbereitet, sondern noch eine weitere Überraschung im Gepäck. "Wir haben noch was ganz, ganz, ganz besonderes", kündigt Bill an.

Die beiden Zwillinge melden sich mit ihrer Jubiläumsfolge aus der Bellboy Bar in Berlin bei ihren "Kaulquappen" zurück.

Am 9. November 2023 soll die "wilde" Sause dann in dem berühmten Konzerthaus stattfinden. Der Vorverkauf für Tickets soll demnächst in einer der Podcast-Episoden angekündigt werden.