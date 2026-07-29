Jetzt ist es raus: Tom und Bill Kaulitz unterschreiben Mega-Deal mit Netflix

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Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz haben einen Deal mit Netflix unterzeichnet. Es wird noch mehrere Staffeln ihrer Doku geben.

Von Lena Schubert

Los Angeles (USA) - Noch dominieren Deutschlands bekannteste Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (beide 36) die Netflix-Charts mit ihrer Doku "Kaulitz & Kaulitz", da kündigen die Twins schon die nächsten großen Projekte an.

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben einen Deal mit Netflix unterzeichnet.
Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben einen Deal mit Netflix unterzeichnet.  © Sebastian Gollnow/dpa

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern: Es wird eine weitere Staffel der beliebten Doku beim Streaming-Giganten Netflix geben!

Schon bei der Premiere der dritten Staffel am vergangenen Mittwoch durften die Tokio-Hotel-Twins die frohe Kunde ausplaudern.

Die Dreharbeiten für die nächste Ausgabe haben bereits begonnen. Tom und Bill lassen sich nun wieder bis etwa Ende Herbst von den Netflix-Kameras begleiten, danach gehen die Aufnahmen in den Schnitt. Die neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" wird dann gewöhnlich im nächsten Sommer ausgestrahlt.

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"Es wird bei Staffel vier auch nicht bleiben, so viel können wir ja schon verraten", plaudert Bill jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aus.

Eine Überraschung ist das nicht: Seit Staffel eins ist die Doku über das Leben der Brüder mit Glitzer, Partys und Liebeseskapaden in den Hollywood Hills sehr beliebt und führt stets wochenlang die Netflix-Charts an.

Mehrere Staffeln von "Kaulitz & Kaulitz" geplant

Doch laut Bill soll es künftig nicht nur bei der einen Sendung bleiben: "Wir haben den neuen Mega-Deal unterschrieben", packen die Zwillinge aus, "der umfasst so einiges."

Was genau der "Mega-Deal" mit dem Streaming-Riesen beinhaltet, dürfen die Musiker noch nicht verraten.

"Es geht ein paar Jahre, Netflix ist jetzt unser Haussender", schmunzelt Tom Kaulitz abschließend, "wir sind sozusagen verheiratet."

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

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