Jetzt ist es raus: Tom und Bill Kaulitz unterschreiben Mega-Deal mit Netflix
Los Angeles (USA) - Noch dominieren Deutschlands bekannteste Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (beide 36) die Netflix-Charts mit ihrer Doku "Kaulitz & Kaulitz", da kündigen die Twins schon die nächsten großen Projekte an.
Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern: Es wird eine weitere Staffel der beliebten Doku beim Streaming-Giganten Netflix geben!
Schon bei der Premiere der dritten Staffel am vergangenen Mittwoch durften die Tokio-Hotel-Twins die frohe Kunde ausplaudern.
Die Dreharbeiten für die nächste Ausgabe haben bereits begonnen. Tom und Bill lassen sich nun wieder bis etwa Ende Herbst von den Netflix-Kameras begleiten, danach gehen die Aufnahmen in den Schnitt. Die neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" wird dann gewöhnlich im nächsten Sommer ausgestrahlt.
"Es wird bei Staffel vier auch nicht bleiben, so viel können wir ja schon verraten", plaudert Bill jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aus.
Eine Überraschung ist das nicht: Seit Staffel eins ist die Doku über das Leben der Brüder mit Glitzer, Partys und Liebeseskapaden in den Hollywood Hills sehr beliebt und führt stets wochenlang die Netflix-Charts an.
Mehrere Staffeln von "Kaulitz & Kaulitz" geplant
Doch laut Bill soll es künftig nicht nur bei der einen Sendung bleiben: "Wir haben den neuen Mega-Deal unterschrieben", packen die Zwillinge aus, "der umfasst so einiges."
Was genau der "Mega-Deal" mit dem Streaming-Riesen beinhaltet, dürfen die Musiker noch nicht verraten.
"Es geht ein paar Jahre, Netflix ist jetzt unser Haussender", schmunzelt Tom Kaulitz abschließend, "wir sind sozusagen verheiratet."
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa