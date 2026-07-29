Jetzt ist es raus: Tom und Bill Kaulitz unterschreiben Mega-Deal mit Netflix

Los Angeles (USA) - Noch dominieren Deutschlands bekannteste Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (beide 36) die Netflix-Charts mit ihrer Doku " Kaulitz & Kaulitz ", da kündigen die Twins schon die nächsten großen Projekte an.

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben einen Deal mit Netflix unterzeichnet. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern: Es wird eine weitere Staffel der beliebten Doku beim Streaming-Giganten Netflix geben!

Schon bei der Premiere der dritten Staffel am vergangenen Mittwoch durften die Tokio-Hotel-Twins die frohe Kunde ausplaudern.

Die Dreharbeiten für die nächste Ausgabe haben bereits begonnen. Tom und Bill lassen sich nun wieder bis etwa Ende Herbst von den Netflix-Kameras begleiten, danach gehen die Aufnahmen in den Schnitt. Die neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" wird dann gewöhnlich im nächsten Sommer ausgestrahlt.

"Es wird bei Staffel vier auch nicht bleiben, so viel können wir ja schon verraten", plaudert Bill jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aus.

Eine Überraschung ist das nicht: Seit Staffel eins ist die Doku über das Leben der Brüder mit Glitzer, Partys und Liebeseskapaden in den Hollywood Hills sehr beliebt und führt stets wochenlang die Netflix-Charts an.