Knutsch-Fotos aufgetaucht! Jetzt äußert sich Bill Kaulitz zu seinem CSD-Flirt

Köln - Nanu, was läuft denn da? Nach ersten Dating-Gerüchten zwischen Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34) und Schauspieler Timmi Trinks (30) wurden jetzt pikante Knutsch-Fotos veröffentlicht. Doch Bill hat dazu eine ganz klare Meinung.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34) stellt klar - er ist Single! © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Am vergangenen Wochenende ließen es sich Bill und sein neuer Flirt Timmi auf dem Kölner CSD so richtig gutgehen. Nachdem Tokio Hotel die Bühne am Holzmarkt gerockt hatte, wurden die beiden kuschelnd auf einem Festwagen gesehen.

Doch das war alles noch ganz freundschaftlich. Danach versackten die beiden Stars gemeinsam im Kölner Club "Exile" - und kamen sich näher.

Wie "BILD" von Augenzeugen erfahren haben will, hätten Timmi und Bill zusammen getanzt und sich geküsst. Auch ein Knutschfoto veröffentlichte "BILD".

Das schürt die Gerüchteküche um Bills Liebesleben ungemein an. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" reagiert er auf die Spekulationen und macht eine Sache direkt klar - er ist Single!