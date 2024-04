Liebes-Comeback bei Bill Kaulitz und Marc Eggers? Dieses Selfie könnte der Beweis sein!

Los Angeles (Kalifornien) - Hat es zwischen Tokio Hotel-Frontsänger Bill Kaulitz (34) und seiner Ex-Flamme Marc Eggers (37) etwa wieder gefunkt? Ein Schnappschuss auf den sozialen Medien zeigt, dass die beiden derzeit gemeinsam in Los Angeles unterwegs sind.

Bill Kaulitz (34) zeigt sich mit einem Fan-Shirt von Marc Eggers (37) in seiner Instagram-Story. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

Im letzten Jahr sorgten sie mit ihrer Knutscherei beim Oktoberfest für reichlich Aufsehen. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schürte Bill die Gerüche um eine Beziehung weiter an. "Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so", gab er damals zu.

Offiziell machten die beiden ihre Romanze jedoch nie. Marc selbst betonte bei Nachfragen immer wieder, dass er Single ist. Ein Instagram-Post lässt jedoch anderes vermuten.

Beinahe zeitgleich posten Bill und Marc in ihren Instagram-Storys aus einem Fitness-Studio in Los Angeles. "Es ist 9.45 Uhr und ich bin im Gym. Wer bin ich?", amüsiert sich der selbst bekennende Sportmuffel Bill in seiner Story. Dabei trägt er auch noch ein Shirt des neuen Ballermann-Songs "Oberteil" von Marc und Sängerin Isi Glück (33).

Auf einem Spiegelselfie von Marc ist sogar ganz klar Bill im Hintergrund zu erkennen. Die Indizien sprechen für sich!

Ob die beiden nun offiziell zusammen sind, ist noch nicht klar. Bill und Marc haben sich bislang nicht geäußert.