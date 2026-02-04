Neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" verzögert sich: Das ist der Grund
Los Angeles - Bald gibt eine weitere Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" brisante und witzige Einblicke in das Leben der Tokio-Hotel-Twins Bill und Tom (beide 36). Doch die Ausstrahlung wurde etwas nach hinten verschoben.
"It's a wrap!" verkünden die Kaulitz-Zwillinge in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".
Heißt übersetzt: Sie haben die dritte Staffel ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" offiziell abgedreht. Jetzt geht der Streifen in den Schnitt.
"Wir kommen bisschen später, wir kommen im August", gibt Bill stolz bekannt. Eigentlich wäre die Show schon früher fertig, doch sie wurde ein Stück nach hinten geschoben.
Grund dafür ist die WM im Sommer. "Da wollen eh alle Leute Fußball gucken, da haben wir gesagt: 'Warten wir noch ein bisschen'", schildert der 36-Jährige. "Fußball geht vor!"
Normalerweise werden die Folgen im Juni veröffentlicht.
Es ist inzwischen die dritte Staffel der Doku, die die Kaulitz-Zwillinge durch ihr Leben in Los Angeles und Deutschland begleitet.
Bill verrät vorab, dass es in der neuen Staffel einen bösen Streit unter den Twins geben wird: "Es werden Tränen fließen! Ich glaube, das hat man noch nie gesehen!"
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa