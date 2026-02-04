Neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" verzögert sich: Das ist der Grund

Los Angeles - Bald gibt eine weitere Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" brisante und witzige Einblicke in das Leben der Tokio-Hotel-Twins Bill und Tom (beide 36). Doch die Ausstrahlung wurde etwas nach hinten verschoben.

Eine neue Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" über die Twins Bill und Tom (beide 36) geht bald an den Start. © Christoph Soeder/dpa

"It's a wrap!" verkünden die Kaulitz-Zwillinge in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Heißt übersetzt: Sie haben die dritte Staffel ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" offiziell abgedreht. Jetzt geht der Streifen in den Schnitt.

"Wir kommen bisschen später, wir kommen im August", gibt Bill stolz bekannt. Eigentlich wäre die Show schon früher fertig, doch sie wurde ein Stück nach hinten geschoben.

Grund dafür ist die WM im Sommer. "Da wollen eh alle Leute Fußball gucken, da haben wir gesagt: 'Warten wir noch ein bisschen'", schildert der 36-Jährige. "Fußball geht vor!"

Normalerweise werden die Folgen im Juni veröffentlicht.