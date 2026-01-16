Was macht Bill Kaulitz denn da? "Bin gut darin, Dinge in den Mund zu nehmen"
Los Angeles - Was macht man(n) nicht alles für die Schönheit: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) probiert auf seinem TikTok-Kanal einen neuen Beauty-Trend aus - und sorgt dabei für ordentlich Lacher.
"Ich habe heute Abend eine Veranstaltung, Kylie Jenner hat es gemacht, da probiere ich es auch, weil ich toll aussehen will", meldet sich der Sänger bei seinen Fans auf TikTok.
Mit einem Handtuch auf dem Kopf sitzt er vor einem seltsamen Apparat, der aussieht wie ein Mini-Waschbecken mit einem Schnorchel am einen Ende. Die Wanne ist mit kaltem Wasser und Eiswürfeln gefüllt.
Bill steckt sich eine Klammer auf die Nase und nimmt den Schnorchel in den Mund. Wenn das nicht schon witzig genug aussieht, setzt er noch einen drauf.
"Ich bin zwar nicht gut im Schnorcheln oder im Wasser, [...] aber ich bin eigentlich gut darin, Dinge in den Mund zu nehmen", lacht der 36-Jährige.
Gesicht in Eiswasser tunken: Kylie Jenner startet TikTok-Trend
Gleich zweimal tunkt Bill sein Gesicht in das Eiswasser - und taucht prustend und lachend wieder auf. "Das ist viel zu kalt, das kann ich nicht", erklärt der "Durch den Monsun"-Interpret vor laufender Kamera, "die Dinge, die man für Schönheit tut."
Seine Fans feiern das witzige Video und kommentieren eifrig mit Memes und Lach-Emojis.
Aber was soll das Ganze? Reality-Star Kylie Jenner (28) teilte vor den Golden Globes ein Video, wo sie ihr Gesicht in ein Eiswasserbecken hält. Das Video ging augenblicklich viral und wurde über 40 Millionen Mal angeschaut.
Der Beauty-Trend "Face Icing", bei dem man das Gesicht in kaltes Wasser hält, soll mit Schwellungen und Rötungen im Gesicht helfen, Poren verfeinern und die Durchblutung anregen.
Viele Influencer machen "Face Icing" inzwischen als Teil ihrer täglichen Beauty-Routine. Nach der Reaktion von Bill Kaulitz wird es für ihn wohl bei einer Einmal-Anwendung bleiben.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Tiktok/billkaulitz