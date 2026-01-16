Was macht Bill Kaulitz denn da? "Bin gut darin, Dinge in den Mund zu nehmen"

Los Angeles - Was macht man(n) nicht alles für die Schönheit: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) probiert auf seinem TikTok-Kanal einen neuen Beauty-Trend aus - und sorgt dabei für ordentlich Lacher.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) probiert auf TikTok einen neuen Beauty-Trend. © Bildmontage: Screenshot/Tiktok/billkaulitz

"Ich habe heute Abend eine Veranstaltung, Kylie Jenner hat es gemacht, da probiere ich es auch, weil ich toll aussehen will", meldet sich der Sänger bei seinen Fans auf TikTok.

Mit einem Handtuch auf dem Kopf sitzt er vor einem seltsamen Apparat, der aussieht wie ein Mini-Waschbecken mit einem Schnorchel am einen Ende. Die Wanne ist mit kaltem Wasser und Eiswürfeln gefüllt.

Bill steckt sich eine Klammer auf die Nase und nimmt den Schnorchel in den Mund. Wenn das nicht schon witzig genug aussieht, setzt er noch einen drauf.

"Ich bin zwar nicht gut im Schnorcheln oder im Wasser, [...] aber ich bin eigentlich gut darin, Dinge in den Mund zu nehmen", lacht der 36-Jährige.