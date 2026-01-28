Plötzlich spricht Bill Kaulitz wieder von Marc Eggers: "War seitdem nicht mehr verliebt"
Los Angeles - Diesen Namen hat man schon lang nicht mehr gehört: Gute eineinhalb Jahre nach dem Beziehungs-Aus zwischen Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) und Ballermann-Star Marc Eggers (39) kommt Bill jetzt wieder auf seinen Ex zu sprechen.
In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schwärmt Bill seinem Zwilling Tom Kaulitz (36) alles über die Pariser Fashion-Week vor.
Aber nicht nur der Glitz und Glamour waren für den Blondschopf interessant: "Ich hatte in Paris so ein paar Dates", packt der 36-Jährige aus, "aber es fällt mir schwer, ich verliebe mich nicht einfach."
"Wann war ich denn das letzte Mal verliebt? Ich meine, seit meiner letzten Beziehung war ich nicht mehr verliebt."
Bill kommt damit auf seinen verflossenen Marc Eggers zu sprechen. Die Beziehung wurde publik, nachdem die beiden beim Knutschen auf der Wiesn erwischt wurden.
Einige Monate waren die zwei Sänger dann liiert, bevor Marc Bill wohl fremdging.
Bill Kaulitz auf vielen Dates: "Ich bin ja ein Flittchen!"
Jemanden attraktiv zu finden oder einen Crush zu haben, besonders bei Promis, sei nicht schwer. "Ich bin ja ein Flittchen", lacht Bill in der aktuellen Episode.
"Du verliebst dich eigentlich nur in Leute, die du nicht kennst", stichelt Tom seinen Twin, "das ist ja das Kranke." Beispielsweise sei Bills absoluter Traummann der Footballer Travis Kelce (36), der ja bekanntermaßen mit Pop-Superstar Taylor Swift (36) verlobt ist.
Zuletzt bandelte Bill mit Reality-Sternchen Jannik Kontalis (29) an, daraus wurde aber nichts. Der "Durch den Monsun"-Interpret würde generell viel flirten, mit verschiedenen Männern schreiben und hin und wieder daten, aber die echte Liebe fehlt noch. "Verliebt ist, dass ich mir denke, ich will mich nur auf den einen konzentrieren, das habe ich ja nicht."
Und was ist mit Marc? Er wurde scheinbar nicht so durch die vergangene Beziehung gequält und zeigte sich nur wenige Tage nach dem öffentlichen Liebes-Aus leicht bekleidet mit Ballermann-Sängerin Mia Julia (39).
Zwar wurde die Beziehung zwischen Bill und Marc groß in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" thematisiert und Bill sprach oft von seinem Lover, Marc bekannte sich selbst aber nie öffentlich zu dem Tokio-Hotel-Star.
