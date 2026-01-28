Plötzlich spricht Bill Kaulitz wieder von Marc Eggers: "War seitdem nicht mehr verliebt"

Los Angeles - Diesen Namen hat man schon lang nicht mehr gehört: Gute eineinhalb Jahre nach dem Beziehungs-Aus zwischen Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) und Ballermann-Star Marc Eggers (39) kommt Bill jetzt wieder auf seinen Ex zu sprechen.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) sprach in seinem Podcast wieder von seinem Ex. © Fabian Sommer/dpa

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schwärmt Bill seinem Zwilling Tom Kaulitz (36) alles über die Pariser Fashion-Week vor.

Aber nicht nur der Glitz und Glamour waren für den Blondschopf interessant: "Ich hatte in Paris so ein paar Dates", packt der 36-Jährige aus, "aber es fällt mir schwer, ich verliebe mich nicht einfach."

"Wann war ich denn das letzte Mal verliebt? Ich meine, seit meiner letzten Beziehung war ich nicht mehr verliebt."

Bill kommt damit auf seinen verflossenen Marc Eggers zu sprechen. Die Beziehung wurde publik, nachdem die beiden beim Knutschen auf der Wiesn erwischt wurden.

Einige Monate waren die zwei Sänger dann liiert, bevor Marc Bill wohl fremdging.