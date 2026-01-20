TV-Sensation: "Wetten, dass..?" wird mit Bill und Tom Kaulitz neu aufgelegt
Los Angeles (Kalifornien)/Mainz - Im deutschen Fernsehen bahnt sich eine Sensation an. Nach großen Spekulationen steht offenbar die Neuauflage von "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz (beide 36) als Moderatoren-Duo fest.
Noch am Montag heizte das ZDF über seine Social-Media-Kanäle die Gerüchteküche an.
Unter einem Foto der beiden Zwillinge stand geschrieben: "Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?"
Laut dem Medienmagazin DWDL steht es endgültig fest: Die beiden Musiker von Tokio Hotel werden den alten Show-Dino "Wetten, dass..?" moderieren.
Der einstige Straßenfeger und Europas größte TV-Show soll laut dem Medienbericht am 5. Dezember neu aufgelegt werden. Eine offizielle Bestätigung des ZDF steht allerdings noch aus.
Die Show mit packenden Wetten und großen nationalen sowie internationalen Stars verschafft sich mit den neuen Moderatoren eine Verjüngungskur.
Insgesamt fast 24 Jahre lang moderierte Thomas Gottschalk (75) "Wetten, dass..?" und drückte der Show seinen Stempel auf. Zuletzt wurde sie von 2020 bis 2023 nur als jährliches Event produziert.
Bill und Tom Kaulitz bereits für Moderation ausgezeichnet
Eine TV-Sendung zu moderieren, ist den Zwillingen nicht fremd. Für RTL haben sie bereits mit der Musikshow "That’s my jam" gezeigt, dass sie durchaus zu unterhalten wissen.
Dafür wurden sie sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorien "Beste Unterhaltung: Show" ausgezeichnet.
Auch für ProSieben standen sie bereits als Moderatoren vor der Kamera. Ihre "Superduper Show" wurde jedoch innerhalb kürzester Zeit, ebenso wie "That's my jam" aufgrund geringer Einschaltquoten wieder eingestellt.
Von den Musikern selbst gab es bisher noch keine Reaktionen. Bill Kaulitz kommentierte unter dem Instagram-Post des ZDF lediglich: "Ich sag nichts, dabei kann ich doch so schwer Geheimnisse für mich behalten."
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa