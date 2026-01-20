TV-Sensation: "Wetten, dass..?" wird mit Bill und Tom Kaulitz neu aufgelegt

Los Angeles (Kalifornien)/Mainz - Im deutschen Fernsehen bahnt sich eine Sensation an. Nach großen Spekulationen steht offenbar die Neuauflage von "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz (beide 36) als Moderatoren-Duo fest.

Tom (l.) und Bill Kaulitz (r., beide 36) werden im Dezember "Wetten, dass..?" moderieren. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Noch am Montag heizte das ZDF über seine Social-Media-Kanäle die Gerüchteküche an.

Unter einem Foto der beiden Zwillinge stand geschrieben: "Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?"

Laut dem Medienmagazin DWDL steht es endgültig fest: Die beiden Musiker von Tokio Hotel werden den alten Show-Dino "Wetten, dass..?" moderieren.

Der einstige Straßenfeger und Europas größte TV-Show soll laut dem Medienbericht am 5. Dezember neu aufgelegt werden. Eine offizielle Bestätigung des ZDF steht allerdings noch aus.

Die Show mit packenden Wetten und großen nationalen sowie internationalen Stars verschafft sich mit den neuen Moderatoren eine Verjüngungskur.

Insgesamt fast 24 Jahre lang moderierte Thomas Gottschalk (75) "Wetten, dass..?" und drückte der Show seinen Stempel auf. Zuletzt wurde sie von 2020 bis 2023 nur als jährliches Event produziert.