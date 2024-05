"Perverse Fieberträume": Plötzlich liegt Bill Kaulitz nackt im Bett

Los Angeles - Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (beide 34) haben in den vergangenen Wochen viel zu tun gehabt. Vor allem Bill war so erschöpft, dass sich Realität und Träume miteinander vermischten.

"Ich bin jetzt nach Hause gekommen und bin wirklich nur am Schlafen", berichtete der Sänger von Tokio Hotel. Laut eigenen Angaben würde es sich so anfühlen, als wenn jemand ihm die Batterien herausnimmt.

In der aktuellsten Ausgabe von " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " redeten beide wieder über ihre vielseitigen Projekte und vor allem welche Auswirkung das auf Bill habe.

Wegen eines Fiebertraums zog sich Bill unbewusst die Unterhose im Bett aus. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"Und jetzt hatte ich so perverse Fieberträume, die konnte ich dann halb kontrollieren", ließ der 34-Jährige tief blicken.

Was genau er geträumt hatte, wollte er seinen Hörern nicht zumuten: "Die waren so versaut, dass ich sie nicht laut aussprechen möchte."

Der sonst so frivole Star nimmt kein Blatt vor dem Mund und lässt allen an seinen schlüpfrigen Gedanken teilhaben. Was ihn selbst besonders überraschte, war seine Feststellung nach dem Aufwachen.



"Dann bin ich aufgewacht und dachte: 'Krass, ich habe meine Unterhose ausgezogen'", beichtet der 34-Jährige.

Üblicherweise liege der Musiker immer mit Unterhose im Bett. Voller Erwartung auf das Bevorstehende in seinem Traum habe er sodann die Hose unbewusst ausgezogen.

Ohne es direkt auszusprechen, wird den Hörern sofort klar, was in seinem Traum geschehen sein muss. Selbst Bill war es dieses Mal unangenehm: "Ich habe mich für meine Träume geschämt."