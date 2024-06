Promi-Bonus im Parkhaus: Bill Kaulitz erlebt peinlichen Moment

Los Angeles (USA) - Einige Stars lassen es gerne heraushängen, dass sie eine "Very Important Person" (VIP) sind. Bill Kaulitz (34) scheint dies jedoch nicht an die große Glocke zu hängen und war deshalb mehrmals peinlich berührt.

Tom (l.) und Bill Kaulitz (beide 34) sind derzeit auf Promo-Tour für ihre Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz". © Christoph Soeder/dpa

Derzeit hat der Frontmann von Tokio Hotel viel zu tun. Unter anderem befindet er sich auf Promotion-Tour für seine neue Reality-Show "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix.

"Ich musste so viel vorbereiten. Wenn man auf so einen langen Trip geht, hat man so viel im Kopf. Und ich war wirklich so durch den Wind", erzählte der 34-Jährige in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" seinem Zwillingsbruder Tom (34).

Dadurch habe er sogar einen Termin vergessen und sei "kopflos" durch Los Angeles gerannt, um noch rechtzeitig ein Outfit von einem "Showroom" abholen zu können.

Im dortigen Parkhaus dann ein kurzer Schock: Er hatte seine Kreditkarten zu Hause liegen lassen. Folgetermine wären ohne diese gar nicht möglich gewesen.

Die Hoffnung, dass mit einem Anruf bei seinem Assistenten alles fix erledigt wird, verpuffte schneller gedacht.