"Sie hat ein Problem mit dir": Bill und Tom Kaulitz reagieren auf Angela Merkels Absage

Während der Medienkonferenz "re:publica 26" äußerte sich Angela Merkel (71) über eine Einladung zum Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". © Soeren Stache/dpa

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" greifen die Musiker das Thema selbstverständlich mit Handkuss auf.

Denn immerhin scheint dies der bisher einzige funktionierende Weg zu sein, um mit der ehemaligen Regierungschefin kommunizieren zu können.

Laut ihren Aussagen und auch Kommentaren Merkels habe es zumindest Anfragen für eine gemeinsame Podcast-Aufzeichnung gegeben. Beantwortet wurden diese jedoch nie, verraten die Zwillinge.

Um so ärgerlicher sei es, dass sich Merkel jetzt darüber öffentlich äußerte. Tom spricht gar von einer "Backpfeife", sieht die Schuld aber nur bei Bill: "Ich glaube, sie hat ein Problem mit dir und nicht mit mir."

Doch so richtig wütend sind die Musiker scheinbar nicht. "Ich war richtig traurig", berichtete Bill und fügte hinzu: "Das hätte man auch netter machen können".

Aber schon im nächsten Satz können beide darüber lachen. "Sie hat ja Humor, sie ist eine Lustige", betitelte Bill die einst mächtigste Frau der Welt.