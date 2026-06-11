"Die meisten Promis sind mir unsympathisch": Bill Kaulitz fällt vernichtendes Urteil
Los Angeles - Mit dieser Aussage dürfte sich Bill Kaulitz (36) nicht nur neue Freunde machen! Der Tokio-Hotel-Star hat jetzt überraschend offen über die Promi-Welt gesprochen – und dabei ein Urteil gefällt, das es in sich hat.
Viele der Stars, denen er im Laufe seiner Karriere begegnet sei, könne er offenbar nicht besonders gut leiden. Dies geht aus der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hervor.
Darin kommt Bill gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom (36) auf Freundschaften im Showgeschäft zu sprechen. Dabei machte der Sänger schnell deutlich, dass er mit vielen Prominenten wenig anfangen könne. "Die meisten Promis, die ich treffe, sind mir unsympathisch", erklärte Bill unverblümt.
Eine Aussage, die überrascht. Schließlich bewegt sich der Sänger seit Jahrzehnten selbst in der Welt der Reichen, Schönen und Berühmten.
Allerdings scheint für Bill auch genau dort das Problem zu liegen. Viele Begegnungen mit anderen Stars würden ihn demnach eher enttäuschen.
Statt echter Gespräche gehe es häufig nur um Karrieren, Projekte oder geschäftliche Themen. Für den Musiker offenbar zu wenig Tiefgang.
Kaulitz-Zwillinge setzen auf Freunde außerhalb der Promi-Bubble
Tom konnte die Gedanken seines Bruders gut nachvollziehen. Auch der Ehemann von Heidi Klum (53) deutete an, dass der gemeinsame Freundeskreis längst nicht nur aus Prominenten besteht.
Wer also gedacht hat, Bill und Tom verbringen ihre Zeit ausschließlich mit Hollywood-Stars, liegt offenbar daneben.
Immer wieder betonten die Kaulitz-Twins in ihrem Podcast, wie wichtig ihnen Menschen außerhalb der Promi-Blase sind. Dort scheinen sie deutlich häufiger die Gespräche und Freundschaften zu finden, die ihnen im Rampenlicht manchmal fehlen.
Ganz abgeschrieben hat Bill die Welt der Stars aber wohl nicht. Schließlich gibt es immer wieder Prominente, für die sich der Sänger begeistern kann – sei es im Reality-TV, in der Musikbranche oder im Fernsehen.
Sein aktuelles Fazit fällt dennoch eindeutig aus: Die meisten Promis haben es bei Bill Kaulitz offenbar schwer. Und das sagt er inzwischen auch ganz offen.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa