"Die meisten Promis sind mir unsympathisch": Bill Kaulitz fällt vernichtendes Urteil

Los Angeles - Mit dieser Aussage dürfte sich Bill Kaulitz (36) nicht nur neue Freunde machen! Der Tokio-Hotel-Star hat jetzt überraschend offen über die Promi-Welt gesprochen – und dabei ein Urteil gefällt, das es in sich hat.

Zum Freundeskreis von Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (36) zählen nicht nur Promis. (Archivbild) © Scott A Garfitt/AP/dpa

Viele der Stars, denen er im Laufe seiner Karriere begegnet sei, könne er offenbar nicht besonders gut leiden. Dies geht aus der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hervor.

Darin kommt Bill gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom (36) auf Freundschaften im Showgeschäft zu sprechen. Dabei machte der Sänger schnell deutlich, dass er mit vielen Prominenten wenig anfangen könne. "Die meisten Promis, die ich treffe, sind mir unsympathisch", erklärte Bill unverblümt.

Eine Aussage, die überrascht. Schließlich bewegt sich der Sänger seit Jahrzehnten selbst in der Welt der Reichen, Schönen und Berühmten.

Allerdings scheint für Bill auch genau dort das Problem zu liegen. Viele Begegnungen mit anderen Stars würden ihn demnach eher enttäuschen.

Statt echter Gespräche gehe es häufig nur um Karrieren, Projekte oder geschäftliche Themen. Für den Musiker offenbar zu wenig Tiefgang.