Schon wieder ein Neuer? Bill Kaulitz schwärmt für diesen Reality-TV-Star

In der RTL-Sendung mussten die männlichen Kandidaten versuchen, Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (29) von ihrem Single-Sein zu überzeugen. Wer am besten vorspielt, die 29-Jährige wirklich kennenlernen zu wollen, konnte einen Preis von 50.000 Euro gewinnen.

Der gebürtige Leipziger sprach in seinem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " von einem gewissen Kandidaten aus der Reality-Show "Make Love Fake Love".

Max Bornmann (26) war Zweitplatzierter in der Reality Show "Make Love Fake Love". © Screenshot/Instagram/max_bornmann

Max Bornmann spielte seinen Part ein bisschen zu perfekt: Nach der Sendung trennte sich prompt seine Freundin von ihm. Der 26-Jährige ging in der Sendung als Zweitplazierter leer aus, mit der Masche hat er sich bei vielen Zuschauer, darunter auch Bill, beliebt gemacht.

Bill schwärmte vor seinem Bruder Tom Kaulitz (33) über den Dating-Show-Hottie. "Mega hotter Typ und mega das Arschloch. Das ist genau meine Nische!", lachte der Tokio-Hotel-Frontmann.

Tom Kaulitz rief im Podcast, eigentlich mehr zum Spaß, auf: "Falls du mal in Bills DMs sliden willst, Bill will es nur mal kurz gesagt haben."



Einige Tage später dann die Überraschung: Max Bornmann postete den Ausschnitt des Podcasts in seine Instagram-Story und flirtete Bill sogar heftig an. "Bill, Bill, Bill, ich bin zwar der Max und nicht der Tim, mein Schatz, aber du darfst mich gerne immer Tim nennen, gar kein Thema", schrieb der Hottie in dem Beitrag.

Bill Kaulitz hatte sich seitdem nicht mehr zu dem Thema gemeldet. Ob da noch was kommt...?