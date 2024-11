So schafft Bill Kaulitz trotz hektischem Lebensstil Platz für die Liebe mit Marc!

Im September plauderte Bill Kaulitz (35) aus, dass er sich in einer Beziehung mit einem Mann befindet. © Henning Kaiser/dpa

Wie der Tokio Hotel-Frontsänger in einem Interview mit RTL verrät, haben die beiden Turteltauben trotz stressigen Lifestyles und Fernbeziehung eine Möglichkeit gefunden, sich Zeit für die Liebe zu schaffen.

Gemeinsam führen sie einen Kalender, in den sie beide ihre Termine eintragen können.

Die Idee hat Bill von seinem Zwillingsbruder Tom (35) und seiner Schwägerin Heidi Klum (51), die seit Jahren mit diesem System arbeiten.

"Ich glaube, wenn alle so viel arbeiten, muss man sich gut abstimmen", erklärt Bill im Interview. Neben ihren vollen Terminkalendern stellt auch die Distanz die Beziehung der beiden auf die Probe.

Während Bill dauerhaft in Los Angeles lebt und durch die Welt reist, ist Männermodel Marc hauptsächlich in Deutschland unterwegs. "Nicht so easy, so eine Fernbeziehung. Aber ein gemeinsamer Kalender, der hilft", so Bill.