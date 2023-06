Verlobungs-Hammer? Auf diesen Moderator hat es Bill Kaulitz abgesehen

Berlin - Wo sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (33) mit Heidi Klum (50) im absoluten Liebesglück schwebt, sieht es für Bill Kaulitz (33) eher mau aus. Nun hat sich der Tokio-Hotel-Frontmann wohl wieder in einen deutschen Promi und Kollegen verknallt - mit dem er sich am liebsten etwas Ernsteres vorstellen würde.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) macht mal wieder Herzaugen - in die Richtung eines bekannten deutschen Moderators. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"That's My Jam" und "The Voice of Germany" sind erstmal abgedreht, deshalb ging es für den 33-Jährigen nach einer letzten ausgelassenen Partynacht in Berlin zurück in seine Wahlheimat Los Angeles. Doch Bill scheint etwas an Deutschland zu vermissen, oder doch eher - jemanden?

Gemeinsam mit seinem Bruder Tom sitzt Bill Kaulitz in der kommenden Staffel in der Jury von "The Voice". Dort hat er offenbar Gefallen an einem gewissen Moderator gefunden.

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schwärmte der Tokio-Hotel-Frontmann nun über Thore Schölermann (38).

"Wir haben uns sehr gut verstanden", träumte Bill, "Der ist ja schon sehr, sehr süß!".

Da muss selbst Tom Kaulitz seinem Bruder zustimmen. "Der sieht aus, als wäre er den ganzen Tag in den Bergen unterwegs und hat noch nie eine Zigarette geraucht." - So "porenfrei" sei die Haut des "The Voice"-Moderators.