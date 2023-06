Pikante Details! Bill Kaulitz knutscht in aller Öffentlichkeit mit fremdem Mann

Berlin - Was andere hinter verschlossenen Türen und vorgehaltener Hand machen, verrät Bill Kaulitz (33) ganz offen in seinem eigenen Podcast. Nun packte der Sänger pikante Details seines letzten Rendezvous aus.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) packte nun pikante Details seines Nachtlebens aus. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Bill Kaulitz wünschte seinem Zwillingsbruder im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" einen schönen Pride-Month - der Monat Juni, der alle Mitglieder der LGBTQ+-Community feiert. Der 33-Jährige gab kryptisch zu, dass er Pride schon richtig zelebriert hätte.

An seinem letzten Abend in Berlin, bevor es wieder in die Wahlheimat Los Angeles zurückging, war Bill gemeinsam mit zwei Freundinnen erst in einem Restaurant und dann in einer Bar unterwegs.

Zwar wurde die Gruppe noch prompt aus einem Taxi geworfen, doch das sollte ihnen nicht den Abend ruinieren. In der Bar ihrer Wahl ging es dann feuchtfröhlich zu und blieb nicht bei einem Drink.

Für den Tokio-Hotel-Frontmann gab es dann ordentlich was zu sehen. "Ich saß in dieser Bar und auf einmal [...] kommen Männer in Anzügen reingelaufen", erklärte der Sänger. "Man hat schon gesehen, die wollen jetzt ein bisschen locker lassen."

Ob es sich bei den Herrschaften um Politiker, Anwälte oder sonstige wichtige Personen gehandelt hatte, wusste Bill nicht - doch dass sie genau seinen Geschmack trafen, war ihm sofort klar.