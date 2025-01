Während L.A. in Flammen steht: Bill Kaulitz teilt heiße Po-Fotos aus Mexiko!

Bill Kaulitz lässt es sich während der Brände in seiner Wahlheimat L.A. in Mexiko gut gehen.

Von Helene Kleinstein

Mexiko - Während in Bill Kaulitz' (35) Wahlheimat Los Angeles viele Menschen um ihr Hab und Gut in den verheerenden Waldbränden trauern, rekelt sich der Sänger in sexy Posen unter der Sonne Mexikos.

Bill Kaulitz (35) genießt derzeit die Sonne in Mexiko. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz Nach seiner Trennung von Männermodel Marc Eggers (38) und der Evakuierung aus seinem Haus in Los Angeles leckt sich der 35-Jährige nun seine Wunden im Urlaub. Doch statt sich um sein Eigenheim und seine Nachbarschaft während der noch weiterhin wütenden Brände zu sorgen, posiert der Tokio-Hotel-Frontmann für heiße Po-Schnappschüsse auf den sozialen Medien und schickt Grüße aus der "F*ckt- Euch-Allee". In einem geteilten TikTok-Video zeigt sich der Kaulitz-Zwilling aufreizend positioniert im Pool. Im Hintergrund hört man seinen neuen Song (Miss It (At All) Pt. 1), ein Seitenhieb gegen Ex-Freund Marc. Bill Kaulitz Nach Liebes-Aus mit Marc Eggers: Bill Kaulitz teilt emotionalen Post! Ein fragwürdiger Verdrängungsversuch? Bills Haus liegt nämlich derzeit noch in der Red Zone, also dem vom Feuer bedrohten Bereich, berichtet er im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Hier spricht er gemeinsam mit Bruder Tom Kaulitz (35) sein Mitgefühl für die Opfer der Brände aus. Im selben Podcast spricht der Sänger zudem über einen Vorfall, der ihn bereits zum Jahresstart ziemlich mitgenommen hat.

Bill Kaulitz nach homophobem Vorfall erschüttert