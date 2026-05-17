17.05.2026 12:35 "Was soll ich denn in Leipzig?": Bill Kaulitz berichtet von Odyssee in Deutschland

Bill Kaulitz ist viel mit dem Flugzeug unterwegs. Pannen und stressige Situationen sind dabei nicht auszuschließen. Jetzt musste er in Leipzig zwischenlanden.

Von Robert Lilge

Los Angeles/Hamburg - Bill und Tom Kaulitz (beide 36) sind beruflich viel unterwegs. Wenn sie reisen, dann verbringen sie vor allem viel Zeit im Flugzeug von den USA nach Deutschland. Für Bill kam es dabei jetzt zu einer Odyssee.

Der Flieger des Tokio-Hotel-Sängers stand knapp drei Stunden auf dem Rollfeld des Flughafens Leipzig/Halle. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa Wie der Sänger in der aktuellsten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" seinem Zwillingsbruder berichtete, kam es innerhalb Deutschlands zu einem ungeplanten Zwischenstopp. "Ich hatte eine ganz krasse Anreise. Es war wieder eine absolute Katastrophe", beginnt der Musiker mit seinem Erfahrungsbericht. Geplant war, dass sein gebuchter Flieger ihn von Los Angeles nach Hamburg bringt, mit einem geplanten Zwischenstopp in München. Kurz nach dem Start in der bayerischen Landeshauptstadt habe das Team im Flugzeug über die Lautsprecher mitgeteilt, dass der Flughafen in Hamburg gesperrt sei und es eine ungeplante Landung in Leipzig geben werde. "Das finde ich eine Unverschämtheit", schimpfte Bill. Bill Kaulitz Dieses verrückte Hobby würde Bill Kaulitz gerne ausüben Sein Bruder Tom beschwichtigte: "Manchmal kann man es nicht ändern, wenn es zum Beispiel einen Sicherheitsvorfall gibt." Doch Bill regt sich im Nachgang weiter über die Situation auf: "Was soll ich denn in Leipzig? Kann ich nicht wenigstens in die Nähe kommen, damit mich dann jemand abholt?"

Nervige Unruhe im Flugzeug