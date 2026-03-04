Will Bill Kaulitz zurück zum Ex? "Vielleicht schlafe ich noch ein Mal mit dem!"
Los Angeles - Durch seinen Auftritt in einem Architekturmagazin sorgte Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) zuletzt für großes Aufsehen. Viele Leute sprachen ihn auf sein schönes Haus an. Jetzt verrät er, dass auch sein Ex dabei war.
Das amerikanische Magazin "Architectural Digest" war zuletzt zu Gast im Hause Kaulitz. Sowohl für die Print- als auch die Online- und Social-Media-Ausgabe des Blattes gab Bill Einblick in seine Residenz in Los Angeles.
Das Feature brachte ihm große Aufmerksamkeit - und das nicht nur von gebetenen Gästen, wie der "Durch den Monsun"-Interpret jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erklärt.
"Ich hab mich auch gefreut, weil zum Beispiel mein Ex-Ex-Ex-Freund hat sich gemeldet", verrät Bill in verheißungsvoll, "Er hat mir geschrieben, auf Instagram."
"Ich weiß ja welcher, den, den ich gar nicht mag", erwidert Bruder Tom Kaulitz (36) und empört sich: "Mit dem hast du immer noch Kontakt?"
Mit Bezug auf Bills Ausgabe in "Architectural Digest" soll sein Ex ihm nur zum schönen Haus gratuliert haben. Aber Tom riecht den Braten sofort.
Tom Kaulitz über Bills Ex: "Der ist kein guter Mensch!"
"Oder kam da wieder 'was für ein schönes Haus, würde auch gerne mal Sex haben drin mit dir' oder so?" mutmaßt der Tokio-Hotel-Gitarrist, "das würde ich lassen!"
Bill erklärt im Podcast, dass er gar nicht weiß, wie sein Verflossener heute aussieht, immerhin ist das letzte Treffen über 12 Jahre her. Auch würde ihn interessieren, ob er sich noch immer zu ihm hingezogen fühlt. "Vielleicht schlafe ich noch ein Mal mit dem!" platzt der Blondschopf hervor.
"Das ist keine gute Idee!" macht Tom klar, "der ist kein guter Mensch und ich finde, solche Personen darf man nicht in seinem Leben haben."
Einen Seitenhieb gegen seinen Twin kann sich Tom zum Schluss dann doch nicht verkneifen. "Du bist wahrscheinlich auf jeden Fall angezogen, weil es gibt ja mehr Männer, zu denen du dich sexuell hingezogen fühlst als nicht."
"Du bist grade wieder ganz rollig, da juckt ja schon wieder die Brosche bei dir", lachen sich die Zwillinge schlapp.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/Billkaulitz