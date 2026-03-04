Will Bill Kaulitz zurück zum Ex? "Vielleicht schlafe ich noch ein Mal mit dem!"

Los Angeles - Durch seinen Auftritt in einem Architekturmagazin sorgte Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) zuletzt für großes Aufsehen. Viele Leute sprachen ihn auf sein schönes Haus an. Jetzt verrät er, dass auch sein Ex dabei war.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) packt aus, dass er von seinem Ex kontaktiert wurde. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Das amerikanische Magazin "Architectural Digest" war zuletzt zu Gast im Hause Kaulitz. Sowohl für die Print- als auch die Online- und Social-Media-Ausgabe des Blattes gab Bill Einblick in seine Residenz in Los Angeles.

Das Feature brachte ihm große Aufmerksamkeit - und das nicht nur von gebetenen Gästen, wie der "Durch den Monsun"-Interpret jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erklärt.

"Ich hab mich auch gefreut, weil zum Beispiel mein Ex-Ex-Ex-Freund hat sich gemeldet", verrät Bill in verheißungsvoll, "Er hat mir geschrieben, auf Instagram."

"Ich weiß ja welcher, den, den ich gar nicht mag", erwidert Bruder Tom Kaulitz (36) und empört sich: "Mit dem hast du immer noch Kontakt?"

Mit Bezug auf Bills Ausgabe in "Architectural Digest" soll sein Ex ihm nur zum schönen Haus gratuliert haben. Aber Tom riecht den Braten sofort.