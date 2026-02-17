Für "Wetten, dass..?" in Halle: Bill und Tom Kaulitz suchen Unterkunft

Ende des Jahres werden Bill und Tom Kaulitz eine neue Folge "Wetten, dass..?" aus Halle an der Saale präsentieren. Dafür suchen sie noch eine Unterkunft.

Von Inga Jahn Magdeburg/Los Angeles - Die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz (beide 36) haben Sorge, für ihren Moderatorenjob bei "Wetten, dass..?" in Halle an der Saale keine geeignete Übernachtungsmöglichkeit zu finden.

Tom (2.v.l.) und Bill Kaulitz (2.v.r.) erlangten durch ihre Band Tokio Hotel Berühmtheit. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa "Das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch", sagte "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Ein Vertreter der Stadt zeigt sich hingegen zuversichtlich, dass die Brüder es in Halle schön haben werden. In ihrem Podcast gaben die 36-Jährigen auch zu, die rund 100 Kilometer von Magdeburg entfernte Stadt nicht allzu gut zu kennen. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet. Ende dieses Jahres sollen die aus Magdeburg stammenden Brüder in der Saalestadt die ZDF-Show moderieren. Bill Kaulitz Plötzlich spricht Bill Kaulitz wieder von Marc Eggers: "War seitdem nicht mehr verliebt" "Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle - will ich meinen - mit der S-Bahn. Und seitdem war ich nicht mehr in Halle", sagte Tom Kaulitz. Wenig später fragte er seinen Bruder: "Ist Halle von der Größe her wie Magdeburg?" "Ein bisschen kleiner", sind sich die Brüder dann einig. Gemessen an den Einwohnerinnen und Einwohnern beider Städte liegen sie damit richtig.

Stadt will mit Charme statt Luxus überzeugen

Thomas Gottschalk (75) hat die letzte Ausgabe von "Wetten, dass..?" im Jahr 2023 moderiert. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa Unsicher waren sich beide auch, wie es um das Hotelangebot in der Stadt im Süden Sachsen-Anhalts wirklich steht. Ihr erster Eindruck: Es gibt nicht viel. Dann riefen sie die Hörerinnen und Hörer mit Wohnung in Halle dazu auf, ihnen Fotos von ihren Wohnungen zu schicken - als alternative Möglichkeit, um in der Saalestadt unterzukommen. Der Chef des Stadtmarketings in Halle, Mark Lange, zeigte sich amüsiert über die Äußerungen der Zwillinge. "Wir haben hier auch schon andere Promis untergebracht und werden es auch Bill und Tom Kaulitz schön machen können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Bill Kaulitz Neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" verzögert sich: Das ist der Grund Zwar gebe es keine Häuser über dem Standard von Fünf-Sterne-Hotels, die Stadt werde aber mit Charme statt womöglich gewohntem Luxuslevel überzeugen können. "Und wenn sie wirklich kein Hotel finden, bringe ich sie in meinem Gästezimmer unter. Da haben sie direkten Zugang zu Pool und Sauna", sagte Lange und lachte.

Neuauflage von "Wetten, dass..?": Kaulitz-Zwillinge treten großes Erbe an