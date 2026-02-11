Morddrohungen: Bill und Tom Kaulitz denken über eigene Blutkonserven nach

Los Angeles (USA) - Am Sonntag trat Rapper Bad Bunny (31) in der Super Bowl Halbzeitshow auf. Bereits Tage vor der Performance machten mehrere Gerüchte um eine besondere Sicherheitsvorkehrung die Runde, die sich vielleicht auch Bill und Tom Kaulitz (beide 36) bei ihren Konzerten vorstellen können.

Laut Gerüchten soll der Musiker "Bad Bunny" während der Grammy-Verleihung eine schusssichere Weste getragen haben. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die Musiker aus Magdeburg kennen nicht nur eine friedvolle und heile Welt, sondern auch ernsthafte, gar bedrohliche Situationen.

Wie Bill in der aktuellsten Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtete, gab es in der Vergangenheit vor Konzerten ihrer Band "Tokio Hotel" vor allem in Russland konkrete Morddrohungen gegen ihn.

Die Crew musste deshalb mit gepanzerten Fahrzeugen und kugelsicheren Westen anreisen.

Ebenfalls bedrohlich ist weiterhin die Situation vieler Ausländer in den USA. Die Einwanderungsbehörde "ICE" geht ungebrochen radikal gegen für sie mutmaßlich illegal eingereiste Personen vor und erhält von zahlreichen Bürgern Zuspruch.

Vor dem Super Bowl soll deshalb auch der aus Puerto Rico (Lateinamerika) stammende Bad Bunny Drohungen erhalten haben. Nicht jeder US-Bürger begrüßte die Entscheidung, dass ein Spanisch singender Künstler in dem wohl größten US-Sportevent auftreten darf.

"Bad Bunny war zuvor auch bei der Grammy-Verleihung und hatte eine komische Klamotte an", schilderte Tom. "Da gab es ein Online-Gerücht. Keine Ahnung, ob das stimmt. Da hieß es, dass er eine schusssichere Weste drunter hatte. Dass es viele Drohungen gegen ihn gab, seitdem er die Halbzeitshow zugesagt hatte."