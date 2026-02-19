Ministerpräsident hilft Kaulitz-Zwillingen bei der Schlafplatzsuche für "Wetten, dass..?"
Halle (Saale)/Los Angeles - Könnte Bill und Tom Kaulitz' (beide 36) Suche nach einem passenden Hotel endlich beendet sein? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (46, CDU) hat da so einige Ideen - doch es hagelt mächtig Kritik.
Die berühmten Zwillinge sollen Ende dieses Jahres eine Folge der Kultsendung "Wetten, dass..?" moderieren. Hierfür sind sie nun auf der Suche nach einer passenden Übernachtungsmöglichkeit. "Das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch", so Bill im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".
Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze ist sich jedoch sicher, dass die Brüder eine geeignete Unterkunft finden. "Da finden wir eine Lösung", schreibt Schulze auf Facebook.
In einem Video rührt er daher die "Werbetrommel" für Halle (Saale). "Ich habe einiges, was weit besser ist als jedes Luxushotel", erklärt der 44-Jährige.
Doch statt typischer Unterkünfte bietet der CDU-Politiker den Musikern Schlafmöglichkeiten in beliebten Sehenswürdigkeiten in und um Halle herum an, darunter das Schloss Allstedt, der Bergzoo Halle und das Planetarium.
Für Ministerpräsident Sven Schulze hagelt es Kritik
Was womöglich als lustige Video-Idee gedacht war, kommt bei zahlreichen Social-Media-Usern nicht gut an. Unter dem Post türmen sich negative Kommentare. Neben Sven Schulze müssen auch die Kaulitz-Twins mächtig Kritik einstecken.
"Da brauchen wir keine Lösung! Wir haben in Sachsen-Anhalt wohl andere Probleme", schreibt eine Userin verärgert. "Hoffentlich kommen die [Bill und Tom] nicht nach Halle", meckert ein anderer. Inzwischen wurde die Kommentar-Funktion unter demselben Video auf Instagram deaktiviert.
Ob sich die Brüder für eine der angebotenen Optionen entscheiden oder doch lieber ins Luxushotel einchecken, wird sich in der Zukunft zeigen.
Titelfoto: Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Felix Hörhager/dpa