Zoff und Liebeskummer: Das ist über die 2. Staffel "Kaulitz & Kaulitz" bekannt

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 35) gaben Details über die neue Staffel ihrer Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" bekannt. © Christoph Soeder/dpa

"Staffel zwei [...] kommt im Sommer", lassen Tom und Bill Kaulitz (beide 35) die Bombe platzen, "Können wir eigentlich verraten wann? Machen wir einfach, im Juni."

Wie die Zwillinge in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichten, war am gestrigen Mittwoch der letzte Drehtag. Jetzt geht der Streifen in den Schnitt.

Streaming-Riese Netflix gab auch schon erste Details über den Inhalt der neuen Staffel bekannt. "Dieses Mal ziehen dunkle Wolken im Paradies auf. Wasserschaden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsage", heißt es in dem Statement. "Die Brüder stehen vor manchen Herausforderungen. Aber: The Show Must Go On!"

"Liebeskummer"? Da schrillen bei den "Kaulquappen", wie Tom und Bill ihre Fans liebevoll nennen, sofort die Alarmglocken. Bis vor einigen Monaten war Bill nämlich noch mit Ballermann-Star Marc Eggers (38) liiert - bevor der Tokio-Hotel-Frontmann mit einer sehr plötzlichen Trennung überraschte. Vielleicht erfahren Zuschauer jetzt die brisanten Details ...