Zu laut, zu schrill, zu extravagant gekleidet? Bill Kaulitz aus Taxi geschmissen!

Berlin - Auch ein Promi-Status rettet dich nicht vor unfreundlichen und intoleranten Menschen - das musste Bill Kaulitz (33) jetzt am eigenen Leib erfahren, als er in Berlin dreist aus einem Taxi geschmissen wurde.

Mit diesem bunten Outfit war Bill Kaulitz (33) in Berlin feiern - doch das gefiel wohl nicht jedem. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"Das ist mir auch noch nie passiert, ich war so schockiert!" eröffnet Bill die Geschichte seines letzten Vorfalls im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

An seinem letzten freien Abend, den er in Berlin verbrachte, bevor es zurück in seine Wahlheimat Los Angeles ging, wollten er und seine Freunde einfach einen Happen essen und danach in eine Bar.

Dieser entspannte Plan sollte sich aber schnell zuspitzen, wie der 33-Jährige nun brühwarm erzählt. Bill und zwei Freundinnen hatten ein Taxi gerufen, um sich den Fußweg sparen zu können - doch sie kamen nicht weit.

Auf dem Rücksitz quatschte und lachte die Gruppe fröhlich vor sich hin. "Klar waren wir laut, klar waren wir angeshakert, [...] wir waren natürlich gut drauf", erklärt der Tokio-Hotel-Frontmann.

Auf seinem Handy zeigte Bill dann einige Ausschnitte seiner Musikshow "That's My Jam", seine Freunde hätten, besonders bei Bill und Toms energetischer Show-Begrüßung, noch ordentlich mitgegrölt - doch das wurde einer Person im Auto plötzlich zu viel.